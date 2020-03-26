ФДМ під час карантину продав за 10 мільйонів будинок культури в Києві

Фото: ДК Київприлад (www.spfu.gov.ua)

Процесс приватизації під час карантину не зупиняють

Фонд державного майна продав будинок культури "Київприладу" на вулиці Олекси Тихого (колишня Виборзька). Про це написав голова ФДМ Дмитро Сенниченко на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Сенниченко, на аукціоні за будинок культури змагалися семеро підприємців, а стартова ціна зросла у 4,1 разів - з 2,4 млн грн до 10,1 млн грн.

"На щастя, онлайн-аукціони Prozorro.Продажі мають стійкий імунітет до коронавірусу, і підприємці, залишаючись вдома, можуть інвестувати в нерухомість. Криза рано чи пізно завершиться, але хтось з неї вийде, маючи у власності нові об'єкти", - написав голова ФДМ.

Нагадаємо, голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявив, що незважаючи на карантин в Україні, Фонд держмайна не буде переносити велику та малу приватизацію.

Як повідомляло РБК-Україна, Фонд державного майна України 4 березня продав на аукціоні за 230 млн грн АТ "Київпассервіс", підприємство, на балансі якого центральний автовокзал та п’ять автостанцій в Києві та 18 автостанцій та вокзалів в Київській області.