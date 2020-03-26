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ФГИ во время карантина продал за 10 миллионов дом культуры в Киеве

Новости » Экономика     26.03.2020 - 14:32
ФГИ во время карантина продал за 10 миллионов дом культуры в Киеве
Фото: ДК Киевприбор (www.spfu.gov.ua)

Процесс приватизации во время карантина не останавливают

Фонд государственного имущества продал дом культуры "Киевприбора" на улице Олексы Тихого (бывшая Выборгская). Об этом написал глава ФГИ Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook.

Как отметил Сенниченко, на аукционе за дом культуры соревновались семеро предпринимателей, а стартовая цена выросла в 4,1 раза - с 2,4 млн грн до 10,1 млн грн.

"К счастью, онлайн-аукционы Prozorro.Продажи имеют устойчивый иммунитет к коронавирусу, и предприниматели, оставаясь дома, могут инвестировать в недвижимость. Кризис рано или поздно закончится, но кто-то из него выйдет, имея в собственности новые объекты", - написал глава ФГИ.

ФГИ во время карантина продал за 10 миллионов дом культуры в Киеве

Напомним, глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявил, что несмотря на карантин в Украине, Фонд госимущества не будет переносить большую и малую приватизацию.

Как сообщало РБК-Украина, Фонд государственного имущества Украины 4 марта продал на аукционе за 230 млн грн АО "Киевпассервис", предприятие, на балансе которого центральный автовокзал и пять автостанций в Киеве и 18 автостанций и вокзалов в Киевской области.

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Новости Украины карантинприватизацияФонд госимущества
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