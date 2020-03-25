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Фонд держмайна не буде переносити приватизацію через карантин

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 11:25
Фонд держмайна не буде переносити приватизацію через карантин
Ілюстративне фото (spfu.gov.ua)

Велика приватизація пройде в середині та другій половині року

Незважаючи на карантин в Україні, Фонд держмайна не буде переносити велику та малу приватизацію. Про це у Facebook повідомив глава Фонду Дмитро Сенниченко.

За його словами, карантин і економічна криза не вплине на плани по приватизації.

"Ми продовжуємо готувати об'єкти великої приватизації на середину і другу половину року, як і було заплановано. Впевнено продовжуємо вже зараз малу і середню приватизацію, і успішні онлайн аукціони проходять у ці дні", - зазначив Сенниченко.

Він також зазначив, що вдалося перевиконати план з приватизації на перший квартал 2020 року. А з початку 2020 Україна наростила доходи від приватизації в 6,3 рази у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Нагадаємо, на початку березня Кабінет міністрів передав чотири великих об'єкта на приватизацію. Зокрема, на продаж виставлять "Артемсіль", завод "Більшовик", ДПЗКУ і "Хліб України".

До цього в лютому Фонд держмайна запустив новий сайт про приватизацію. На ньому зібрані всі об'єкти малої і великої приватизації, докладна інформація про них, фотографії, презентації, дати аукціонів і новини.

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