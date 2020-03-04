Усі київські автовокзали продали з аукціону

Фото: центральний автовокзал (УНІАН)

За вокзали та автостанції в Києві та області заплатять менше 10 млн доларів

Фонд державного майна України 4 березня провів аукціон з продажу АТ "Київпассервіс", підприємства, на балансі якого центральний автовокзал та п’ять автостанцій в Києві та 18 автостанцій та вокзалів в Київській області. Про це повідомляє прес-служба ФДМ.

Як зазначили в прес-службі, об’єкт буде передано новому власнику за 230 897 987 грн. Загалом, в аукціоні взяли участь 3 учасники, а ціна продажу підприємства зросла майже на 18%.

Зазначимо, у власності "Київпассервіс" знаходяться автостанції "Дачна", "Дарниця", "Поділ", "Полісся", "Південна" і центральний автовокзал у Києві, і ще 18 автостанцій та вокзалів в Київській області.

Нагадаємо, раніше Фонд державного майна України (ФДМ) вперше оприлюднив повний перелік всіх об’єктів, що підлягають приватизації. У переліку 729 об'єктів малої приватизації, які продаватимуть на ProZorro.Продажі.

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації тією чи іншою мірою схвалюють 37% українців. У то же час 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського розпочати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.