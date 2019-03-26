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У Португалії вважають, що Мораес не має права виступати за збірну України

Новини » Спорт    26.03.2019 - 13:03
У Португалії вважають, що Мораес не має права виступати за збірну України
Фото: Жуніор Мораес (ffu.ua)

У ФФУ поки дану ситуацію не коментують

Жуніор Мораес не відповідає необхідним критеріям для гри за збірну України в якості натуралізованого спортсмена. Про це стверджує Mais Futebol.

Видання зв'язалося з португальським суддею CAS Ногейрой да Рошей, який заявив, що до гравця повинна застосовуватися Стаття 7 статуту ФІФА "Отримання нового громадянства". На думку португальського ЗМІ, Мораес не відповідає всім критеріям: у нього не було п'яти безперервних років життя в країні після досягнення 18-річчя, а лише чотири роки і вісім місяців.

Таким чином, на думку видання, Мораес не мав права грати за збірну в матчах відбору Євро-2020 проти Португалії і Люксембургу.

"З огляду на це, ФІФА - чиї нормативні положення ця ситуація стосується - і УЄФА - яка організовує етап Євро-2020 - мають роз'яснити ситуацію, і тоді можна з'ясувати, чи не було невиконання правил. Якщо буде підтверджено, що Жуніор Мораес не мав права грати в попередніх двох матчах, то збірна України буде покарана двома поразками, а Португалія та Люксембург отримають технічні перемоги в матчах, які зіграли внічию і програли відповідно", - резюмує журналіст видання.

Однак в Betnews впевнені, що Мораес мав повне право виступати за збірну України, оскільки, згідно з місцевим законодавством, безперервним роком проживання вважається перебування на території країни 183 дні на рік. А під час визначенні кількості років, безперервно прожитих в країні, для громадянства ФІФА включаються норми місцевого законодавства.

У Федерації футболу України поки дану ситуацію не коментують.

Мораес отримав українське громадянство 18 березня і на наступний день був викликаний в збірну, 22 березня він дебютував в матчі проти Португалії (0:0), а 25 березня вперше зіграв в основі національної збірної - проти Люксембургу (2:1).

Збірна України після 2 турів з 4 очками очолює групу В. Наступний поєдинок команда Андрія Шевченка проведе 7 червня проти Сербії, а 10 червня знову зустрінеться з Люксембургом.

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