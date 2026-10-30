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Фейковые ChatGPT и Claude заражают ПК: как мошенники обходят защиту Windows

12:09 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Фейковые ChatGPT и Claude заражают ПК: как мошенники обходят защиту Windows Мошенники распространяют вирусы под видом популярных ИИ-приложений (коллаж: РБК-Украина)
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Эксперты по кибербезопасности разоблачили масштабную кампанию под названием Yoba, в рамках которой хакеры распространяют поддельные приложения ChatGPT и Claude через GitHub и рекламную выдачу Google.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Check Point Research.

Как работает схема заражения через фейковые приложения?

Пользователи, которые ищут десктопные версии популярных ИИ-сервисов, могут наткнуться на поддельные сайты и GitHub-репозитории с названиями типа GPT-5.6 Sol или Claude Opus.

Из-за SEO отравления мошеннические ссылки попадают в верхние позиции Google и выглядят как подлинные результаты поиска.

Особенности атаки:

Подписанный инсталлятор: загруженный ZIP-архив содержит подлинный и цифровой подписанный файл Setup.exe от OpenAI или Anthropic, которому доверяет Windows.

Подгрузка DLL (DLL sideloading): вместе с легитимным файлом архив содержит вредоносную библиотеку winmm.dll, которая запускается автоматически во время установки.

Скрытый майнер: в большинстве случаев вредоносная программа устанавливает криптомайнер XMRig, который работает через сеть Tor. Чтобы не привлекать внимания, он прекращает майнинг, когда пользователь работает за компьютером.

Управление через Telegram: вредоносная программа получает команды через Telegram-каналы и зашифрованные DNS-запросы. В то же время, она избегает заражения компьютеров с клавиатурными раскладками стран СНГ, кроме Украины.

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Как защитить компьютер от опасности?

Поскольку установщики используют подлинные цифровые подписи разработчиков, стандартные предупреждения системы безопасности могут не сработать.

Специалисты советуют загружать официальные приложения исключительно из проверенных источников - например, страницы [claude.com/download] (https://claude.com/download) или официального магазина Microsoft Store.

Если вы уже загрузили подозрительный архив из GitHub, не следует его открывать.

В случае случайного запуска установщика эксперты рекомендуют:

  • немедленно отсоединить компьютер от интернета;
  • проверить наличие папки WMProcess в директории ProgramData и подозрительных запланированных задач;
  • провести полное сканирование системы лицензионным антивирусным ПО.

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