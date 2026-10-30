Фейкові ChatGPT і Claude заражають ПК: як шахраї обходять захист Windows

Експерти з кібербезпеки викрили масштабну кампанію під назвою Yoba, у межах якої хакери поширюють підроблені додатки ChatGPT і Claude через GitHub та рекламну видачу Google.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Check Point Research .

Як працює схема зараження через фейкові додатки?

Користувачі, які шукають десктопні версії популярних ШІ-сервісів, можуть натрапити на підроблені сайти та GitHub-репозиторії з назвами на кшталт GPT-5.6 Sol або Claude Opus.

Через SEO-отруєння шахрайські посилання потрапляють у верхні позиції Google і виглядають як справжні результати пошуку.

Особливості атаки:

Підписаний інсталятор: завантажений ZIP-архів містить справжній та цифровий підписаний файл Setup.exe від OpenAI або Anthropic, якому довіряє Windows.

Підвантаження DLL (DLL sideloading): разом із легітимним файлом архів містить шкідливу бібліотеку winmm.dll, яка запускається автоматично під час інсталяції.

Прихований майнер: у більшості випадків шкідлива програма встановлює криптомайнер XMRig, який працює через мережу Tor. Щоб не привертати уваги, він припиняє майнінг, коли користувач працює за комп’ютером.

Керування через Telegram: шкідлива програма отримує команди через Telegram-канали та зашифровані DNS-запити. Водночас вона уникає зараження комп’ютерів із клавіатурними розкладками країн СНД, окрім України.

Не пропустіть: У 10 разів ефективніший проти багів: Google розгорнула флагманський ШІ Gemini 4 Carbon

Як захистити комп'ютер від загрози?

Оскільки інсталятори використовують справжні цифрові підписи розробників, стандартні попередження системи безпеки можуть не спрацювати.

Фахівці радять завантажувати офіційні додатки виключно з перевірених джерел - наприклад, сторінки [claude.com/download](https://claude.com/download) або офіційного магазину Microsoft Store.

Якщо ви вже завантажили підозрілий архів із GitHub, не слід його відкривати.

У разі випадкового запуску інсталятора експерти рекомендують: