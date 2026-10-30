ua en ru
Пт, 30 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Фейкові ChatGPT і Claude заражають ПК: як шахраї обходять захист Windows

12:09 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Ольга Завада
Фейкові ChatGPT і Claude заражають ПК: як шахраї обходять захист Windows Шахраї розповсюджують віруси під виглядом популярних ШІ-додатків (колаж: РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

Експерти з кібербезпеки викрили масштабну кампанію під назвою Yoba, у межах якої хакери поширюють підроблені додатки ChatGPT і Claude через GitHub та рекламну видачу Google.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Check Point Research.

Як працює схема зараження через фейкові додатки?

Користувачі, які шукають десктопні версії популярних ШІ-сервісів, можуть натрапити на підроблені сайти та GitHub-репозиторії з назвами на кшталт GPT-5.6 Sol або Claude Opus.

Через SEO-отруєння шахрайські посилання потрапляють у верхні позиції Google і виглядають як справжні результати пошуку.

Особливості атаки:

Підписаний інсталятор: завантажений ZIP-архів містить справжній та цифровий підписаний файл Setup.exe від OpenAI або Anthropic, якому довіряє Windows.

Підвантаження DLL (DLL sideloading): разом із легітимним файлом архів містить шкідливу бібліотеку winmm.dll, яка запускається автоматично під час інсталяції.

Прихований майнер: у більшості випадків шкідлива програма встановлює криптомайнер XMRig, який працює через мережу Tor. Щоб не привертати уваги, він припиняє майнінг, коли користувач працює за комп’ютером.

Керування через Telegram: шкідлива програма отримує команди через Telegram-канали та зашифровані DNS-запити. Водночас вона уникає зараження комп’ютерів із клавіатурними розкладками країн СНД, окрім України.

Не пропустіть: У 10 разів ефективніший проти багів: Google розгорнула флагманський ШІ Gemini 4 Carbon

Як захистити комп'ютер від загрози?

Оскільки інсталятори використовують справжні цифрові підписи розробників, стандартні попередження системи безпеки можуть не спрацювати.

Фахівці радять завантажувати офіційні додатки виключно з перевірених джерел - наприклад, сторінки [claude.com/download](https://claude.com/download) або офіційного магазину Microsoft Store.

Якщо ви вже завантажили підозрілий архів із GitHub, не слід його відкривати.

У разі випадкового запуску інсталятора експерти рекомендують:

  • негайно від'єднати комп'ютер від інтернету;
  • перевірити наявність папки WMProcess у директорії ProgramData та наявність підозрілих запланованих завдань;
  • провести повне сканування системи ліцензовним антивірусним ПЗ.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Кібератака Штучний інтелект
Новини
Гуманітарна допомога та евакуація: який план місії в Олешках на 30 жовтня
Гуманітарна допомога та евакуація: який план місії в Олешках на 30 жовтня
Аналітика
Що буде з цінами на продукти в Україні: чого чекати до кінця 2026 року
Марія Кучерявецьзаступник шеф-редактора стрічки новин Що буде з цінами на продукти в Україні: чого чекати до кінця 2026 року