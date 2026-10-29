ИИ-модель Anthropic самостоятельно разработала пять сложных сценариев атак, способных обходить защиту популярных браузеров и операционных систем.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Anthropic .

Как прошли испытания и какие системы пострадали?

Специальное подразделение Frontier Red Team проверяло возможности модели в закрытых лабораторных условиях. ИИ прорабатывал уязвимости и объединял их в рабочие эксплойты, продемонстрировав высокий уровень автономности.

Какие результаты?

В браузере Chrome модель связала 4 уязвимости, вышла за пределы "песочницы безопасности" и через несколько секунд открыла стороннее приложение после загрузки вредоносной страницы.

В Safari ИИ обошел правило безопасности, запрещающее сайтам получать доступ к данным других ресурсов. Это потенциально открывает доступ к конфиденциальной информации авторизованных пользователей.

На базе Android эксплойт позволил извлечь фотографии и другие файлы из заблокированного смартфона, однако для этого потребовался физический доступ через кабель USB.

Атака на Windows позволяла постоянно "впускать" сервер, принимающий запросы HTTP/3, вызывая сбой системы без доступа к сохраненным данным.

В Linux искусственный интеллект получил полные права администратора (root-доступ) на сервер через сеть без ввода логина или пароля.

При этом для успешного взлома Linux требовалась специфическая сетевая конфигурация, поэтому атака не сработала бы на каждой системе под управлением этой операционной системы.

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Последствия для кибербезопасности и фидбека разработчиков

Представители Anthropic отмечают, что все обнаруженные в ходе испытаний уязвимости уже переданы разработчикам и полностью устранены соответствующими патчами.

Пока нет никаких доказательств того, что новые ИИ-эксплойты использовались в реальных хакерских атаках за пределами лаборатории Anthropic.

Компания не раскрывает название новой модели и сроков ее возможного релиза.

Эксперты отмечают: подобные испытания показывают двойную природу искусственного интеллекта - с одной стороны, он помогает искать и закрывать пробелы в безопасности до появления угрозы, с другой - демонстрирует риски создания полностью автономных цифровых хакеров.