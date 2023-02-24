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Подоляк ответил на истерию Кремля с Приднестровьем: РФ - единственная страна, способная на провокации

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Пятница 24 февраля 2023 13:02
Подоляк ответил на истерию Кремля с Приднестровьем: РФ - единственная страна, способная на провокации Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Единственной страной, которая может устроить провокации на территории непризнанного Приднестровья, является Российская Федерация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка Radio Moldova.

"Никогда не слушайте, что говорит Минобороны России. Они постоянно и примитивно используют одни и те же истории о якобы провокациях... Зависимость от России, в том числе экономическая, будет всегда порождать бедность и политическую нестабильность", - сказал он.

Подоляк подчеркнул, что решение приднестровской проблемы принадлежит только молдавской стороне. Так, если Молдове нужна поддержка Украины, она должна обратиться к президенту Владимиру Зеленскому, а тот должен принять соответствующие решения.

"Еще раз повторяю, Украина не будет выступать с инициативами без консультаций с Молдовой, Румынией и странами Европейского Союза. Что касается провокационных действий, то единственная страна, которая может это сделать в Молдове и которая обязательно будет что-то делать в Приднестровском регионе - это Российская Федерация", - добавил советник руководителя ОП.

Напомним, 23 февраля в России нафантазировали якобы подготовку "вторжения" украинских военных в Приднестровье. При этом в Молдове опровергли заявление РФ о "провокациях" с участием бойцов ВСУ.

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Молдова Российская Федерация Михаил Подоляк
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