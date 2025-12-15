В Феодосии дрон попал в военный корабль РФ

Также мы писали, что недавно украинская военная разведка ликвидировала российский военно-транспортный самолет Ан-26, а также еще две цели противника на временно оккупированной территории Крыма.

А в ночь с 1 на 2 ноября ГУР атаковало пункт управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который находился на боевой позиции, а также российскую многофункциональную РЛС 92Н6Е в Крыму.

В сентябре украинская разведка сообщила об уничтожении двух российских самолетов-амфибий Бе-12 "Чайка" на территории временно оккупированного Крыма.

Это произошло 21 сентября во время операции спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки". В разведке подчеркнули, что это первое зафиксированное поражение Бе-12 в истории.

По данным ГУР, вместе с двумя амфибиями украинские силы во время того же налета вывели из строя еще один объект российской авиации - многоцелевой вертолет Ми-8. Операция стала существенным ударом по возможностям врага, учитывая редкость и высокую ценность подобных воздушных платформ.