"Студенческий мэр" и IT-бизнесмен. Чем занимался Михаил Федоров до Минцифры

Михаил Федоров почти 5 лет возглавляет Минцифры и занимает должность вице-премьера. Самый молодой министр в украинском правительстве пришел в политику из digital-сферы и задался целью перевести все государственные услуги в онлайн.

Больше о биографии и карьере Михаила Федорова, а также о его проектах в Минцифры – в материал РБК-Украина .

При подготовке использовались: данные Правительственного портала, информация по Wikipedia, интервью Михаила Федорова для портала DOU.

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Первый "бизнес" и студенческие годы

Михаил Федоров родился в 1991 году в городе Васильевка, Запорожской области. С детства увлекался шахматами.

Как рассказывал Федоров в одном из интервью, его жизнь кардинально изменило появление компьютера в семье.

В школе помогал учителям оцифровывать учебные материалы, а также стал зарабатывать с его помощью. Монетизировал компьютерные игры: выигрывал виртуальную валюту и продавал ее за реальные деньги в компьютерных клубах.

Вырастая в аграрном регионе, Михаил Федоров также работал на сборе урожаев помидоров и арбузов у местных фермеров. Первый его бизнес был связан с продажей крымского лука на рынке Запорожья. На такую идею будущего министра вдохновила программа "Предпринимательство" в вузе.

Фото: Михаил Федоров учился в Запорожье (Getty Images)

Фёдоров учился на факультете социологии и управления Запорожского национального университета.

Впоследствии также окончил "Высшую политическую школу", "Образовательную школу представителей НАТО в Украине" и программу по стратегии цифровой трансформации в Йельской школе менеджмента.

Михаил Федоров активно участвовал в студенческой жизни. В 2012 году его избрали "студенческим мэром" Запорожья.

Организовал движение "Актив-Z", реализовал много социальных проектов для молодежи города. В условиях отсутствия бюджета на осуществление инициатив искал пути, как рассказывать о них и привлекать партнеров.

Его молодежное движение собирало аудиторию через социальные сети: приглашали студентов, организовывали ярмарки, молодежные агентства. Федоров отмечал, что тогда научился собирать аудиторию через интернет.

Digital-предприниматель

До окончания учебы у Михаила Федорова уже была сеть из трех образовательных центров Active Center в Запорожье, Васильевке и Энергодаре. Там обучали иностранным языкам – английскому, немецкому, проводили тренинги для детей. Большинство клиентов находили благодаря интернету через контекстную и таргетированную рекламу.

После университета Федоров открыл агентство SMM STUDIO в Запорожье, специализирующееся на продвижении разного бизнеса и брендов в интернете, в частности в социальных сетях Facebook и Instagram. До 2019 Михаил Федоров был генеральным директором компании.

Фото: Федоров руководил Digital-компанией в Запорожье (Getty Images)

Также он организовал конференцию Facebook Marketing Conf. В течение нескольких лет был постоянным спикером IT-конференций в Украине.

В 2018 году стал операционным директором образовательной платформы "СУПЕРЛЮДИ".

Как Михаил Федоров попал в политику

Политическую деятельность Федоров начал в 2014 году. На выборах в парламент баллотировался под №166 по спискам партии "5.10" Геннадия Балашова, но не прошел в Верховную раду.

Во время президентской кампании Владимира Зеленского в 2019 году Федоров вошел в штаб кандидата, как специалист по "диджитализации", руководил IT-командой, которая занималась агитационной кампанией в сети.

21 мая 2019 Михаил Федоров был назначен внештатным советником президента Зеленского, ответственным за digital-направление.

Участвовал в парламентских выборах летом 2019 по спискам партии "Слуга народа" (№6). Был назначен руководителем ячейки партии в Запорожской области.

29 августа 2019 Михаил Федоров был назначен вице-премьер-министром, министром цифровой трансформации в Кабмине Алексея Гончарука. В 28 лет он стал самым молодым министром в украинской политике.

После отставки правительства Федоров остался на должности уже в Кабмине Дениса Шмыгаля. В марте 2023 назначен на должность вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины – министра цифровой трансформации Украины.

Федоров является членом СНБО с марта 2021, а с ноября 2023 входит в состав Ставки Верховного Главнокомандующего Украины.

Фото: Федоров возглавляет Министерство цифровой трансформации в течение 5 лет (Getty Images)

Государство в смартфоне. Проекты Минцифры под руководством Федорова

На должности главы Минцифры Федоров назвал своей задачей построить "государство в смартфоне". Речь идет о том, чтобы перевести максимум документов и государственных услуг в онлайн. Это позволит убрать бюрократические процедуры, очереди и упростить жизнь для граждан Украины.

Первым успешным проектом его команды стала "Дія". В 2020 году заработал интернет-портал и приложение для смартфонов – Украина стала первой страной с электронными паспортами. Во время пандемии коронавируса в "Дії" появились Covid-сертификаты. В настоящее время в приложении доступны водительские права, документы об образовании, пенсионные удостоверения.

Сервисы Минцифры значительно упростили регистрацию бизнеса и получение социальных услуг.

Дія.Підпис – защищенная электронная подпись в смартфоне, которой можно подписать документы или получить госуслуги;

– защищенная электронная подпись в смартфоне, которой можно подписать документы или получить госуслуги; Портал Дія.Бізнес помогает предпринимателям в создании, развитии и масштабировании бизнеса;

помогает предпринимателям в создании, развитии и масштабировании бизнеса; Дія.Центри – сервис, с помощью которого можно получить необходимые административные услуги;

– сервис, с помощью которого можно получить необходимые административные услуги; єДопомога – платформа для помощи пострадавшим от российской агрессии, в частности ВПЛ;

– платформа для помощи пострадавшим от российской агрессии, в частности ВПЛ; єВідновлення – инициатива по предоставлению компенсаций за разрушенное или поврежденное в результате военных действий жилье;

– инициатива по предоставлению компенсаций за разрушенное или поврежденное в результате военных действий жилье; єМалятко – сервис для родителей новорожденных;

– сервис для родителей новорожденных; єОселя – программа доступного кредитования жилья;

– программа доступного кредитования жилья; Дія.City – специальное правовое и налоговое пространство для ІТ-компаний.

Запущены образовательные инициативы Дія.Освіта – национальная образовательная платформа актуальных знаний и навыков, а также Дія.Цифрова освіта – онлайн-сервис с бесплатными курсами цифровой грамотности.

Фото: в "Дії" запустили новые сервисы во время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)

Во время полномасштабной войны в Минцифре разработали чат-бот єВорог для безопасной и быстрой передачи информации ВСУ о вражеской технике, оккупантах, коллаборантах и минно-взрывных предметах. Также была запущена платформа UNITED24 для сбора пожертвований со всего мира в поддержку Украины.

Совместный с Генштабом ВСУ, Минобороны, Госспецсвязью проект "Армия дронов" позволил запустить обширную государственную программу по развитию украинского производства БпЛА.