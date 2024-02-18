Федоров заявил об успешном испытании украинских аналогов "Ланцетов"

"Несколько дней назад мы тестировали изделия по типу Ланцет. Было четыре компании, и два прошли успешно. Был дождь, снег, ветер, и в этих условиях два попали в цель. Один не взлетел, потому что не хотел терять борт, а четвертый не смог, потому что была проблема с камерой", - рассказал он.

Федоров не рассказал, когда эти дроны пойдут в серию, но по его оценке, это вопрос нескольких месяцев.

"До тысяч трудно дойти, но сотни можно производить через несколько месяцев", - сказал он.

Дроны такого проектирования управляются по видео, что позволяет наводить и корректировать движение во время поражения.

Кроме этого, они имеют функцию захвата цели, что позволяет в последние 300-500 метров перед поражением цели наводиться на нее без прямой связи с дроном.

Дроны и РЭБ украинского производства

Напомним, что на вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

Также Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", его уже тестируют на фронте.

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. По его словам, у Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы и открыть его для предпринимателей.

Что такое РЭБ и как это влияет на ход войны Украины с РФ, - читайте в материале РБК-Украина.

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