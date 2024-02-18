Федоров заявив про успішне випробування українських аналогів "Ланцетів"

"Кілька днів тому ми тестували вироби по типу Ланцет. Було чотири компанії, і два пройшли успішно. Був дощ, сніг, вітер, і в цих умовах два потрапили в ціль. Один не злетів, бо не хотів втрачати борт, а четвертий не зміг, бо була проблема з камерою", – розказав він.

Федоров не розповів, коли ці дрони підуть в серію, але за його оцінкою, це питання кількох місяців.

"До тисяч важко дійти, але сотні можна виробляти через кілька місяців", - сказав він.

Дрони такого проектування керуються по відео, що дозволяє наводити та корегувати рух під час ураження.

Окрім цього, вони мають функцію захоплення цілі, що дозволяє в останні 300-500 метрів перед враженням цілі наводитись на неї без прямого звʼязку з дроном.

Дрони та РЕБ українського виробництва

Нагадаємо, що на озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

Також Україна розробляє власний аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", його вже тестують на фронті.

Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальньої дії. За його словами, Україна має амбіції перевести виробництво РЕБ на ринкові рейки та відкрити його для підприємців.

Що таке РЕБ та як це впливає на хід війни України з РФ, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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