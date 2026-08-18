Федоров записал обращение к украинцам: предлагает искать варианты для выборов

Он отметил, что Россия не может получить право определять, когда украинцы снова смогут выбирать власть.

"Демократия не может быть заложницей России. Мы воюем именно потому, что хотим остаться свободным европейским государством. Поэтому мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине возобновить полноценный демократический процесс даже при условии продолжительной войны", - добавил бывший министр.

Федоров обратил внимание, что необходимо будет обеспечить право голоса для военных, миллионов украинцев за границей, людей, которые живут в прифронтовых регионах. Также обязательными условиями являются:

безопасность избирательного процесса;

независимость институций;

доверие к результату.

По его словам, Украина уже много раз делала то, что мир считал невозможным. Поэтому решение можно найти и в этой ситуации.

"Люди не могут бесконечно жить в государстве, где они не знают, почему принимаются те или иные решения, почему одни реформы продвигаются вперед, а другие блокируются, почему решения, которые на фронте нужны сегодня, месяцами ходят по кабинетам", - сказал он.

Федоров считает, что на этом фоне у людей возникает мнение, что главным критерием для чиновников является не их профессиональность, а лояльность к системе. Так современное государство работать не может.

Стоит заметить, что Федоров записал свое видеообращение спустя несколько часов после того, как президент Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Евгения Хмары на должность министра обороны.

Выборы во время войны

Стоит заметить, что выборы в Украине во время действия военного положения запрещены на законодательном уровне. Снять такой запрет может только Верховная Рада.

Тема выборов в Украине во время войны актуализировалась после того, как в прошлом году об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он отмечал, что демократия "не может быть без выборов".