Федоров записав звернення до українців: пропонує шукати варіанти для виборів

Він зазначив, що Росія не може отримати право визначати, коли українці знову зможуть обирати владу.

"Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми маємо знайти законний, безпечний та реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умови тривалої війни", - додав колишній міністр.

Федоров звернув увагу, що необхідно буде забезпечити право голосу для військових, мільйонів українців за кордоном, людей, які мешкають у прифронтових регіонах. Також обов'язковими умовами є:

безпека виборчого процесу;

незалежність інституцій;

довіра до результату.

За його словами, Україна вже багато разів робила те, що світ вважав за неможливе. Тому рішення можна знайти й у цій ситуації.

"Люди не можуть нескінченно жити в державі, де вони не знають, чому ухвалюються ті чи інші рішення, чому одні реформи просуваються вперед, а інші блокуються, чому рішення, які на фронті потрібні сьогодні, місяцями ходять кабінетами", - сказав він.

Федоров вважає, що на цьому тлі у людей виникає думка, що головним критерієм для чиновників є не їхня професійність, а лояльність до системи. Так сучасна держава працювати не може.

Варто зауважити, що Федоров записав своє відеозвернення через кілька годин після того, як президент Володимир Зеленський вніс у Раду подання про призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони.

Вибори під час війни

Варто зауважити, що вибори в Україні під час дії воєнного стану заборонені на законодавчому рівні. Зняти таку заборону може лише Верховна Рада.

Тема виборів в Україні під час війни актуалізувалась після того, як минулого року про це заявив президент США Дональд Трамп. Він наголошував, що демократія "не може бути без виборів".