Закрыть вопрос. Завершит ли Рада громкое обновление Кабмина назначением Хмары в Минобороны

Евгений Хмара уже завтра может официально возглавить Минобороны после громкого обновления Кабмина и месяца в статусе и.о.

Как Зеленский сменил главу ключевого ведомства во время войны – читайте в материале РБК-Украина ниже.

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Назначение Хмары: Рада завтра планирует назначить Евгения Хмару на должность министра обороны после месяца его работы в статусе исполняющего обязанности.

Рада завтра планирует назначить Евгения Хмару на должность министра обороны после месяца его работы в статусе исполняющего обязанности. Причины отставки Федорова: Увольнение предыдущего главы Минобороны Михаила Федорова произошло на фоне разногласий и конфликта с тогдашним главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Увольнение предыдущего главы Минобороны Михаила Федорова произошло на фоне разногласий и конфликта с тогдашним главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Общественный резонанс: Отставка Федорова спровоцировала "картонные протесты" под зданием театра Франко с требованиями вернуть бывшего министра.

Отставка Федорова спровоцировала "картонные протесты" под зданием театра Франко с требованиями вернуть бывшего министра. Кадровые рокировки в Кабмине: Пост нового премьера занял глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, бывший глава МВД Игорь Клименко стал секретарем СНБО, а новым главкомом был назначен Михаил Драпатый.

Пост нового премьера занял глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, бывший глава МВД Игорь Клименко стал секретарем СНБО, а новым главкомом был назначен Михаил Драпатый. Статус министра: Перед назначением Евгений Хмара, ранее временно возглавлявший СБУ, должен быть уволен с военной службы, поскольку должность главы Минобороны по закону является гражданской.

Обновление Кабмина: как это было

В середине июля президент Владимир Зеленский внезапно объявил о намерении обновить Кабмин. Через несколько дней премьер Юлия Свириденко потеряла должность, а вместе с ней в отставку ушло и все правительство.

Интрига вокруг ее преемника длилась недолго – вскоре источники РБК-Украина подтвердили, что новым премьером станет глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий. Но в центре внимания очень быстро оказался министр обороны Михаил Федоров. Несмотря на определенные трения между ним и некоторыми другими людьми в президентском окружении, слухи о его возможном увольнении все же возмутили политические кулуары.

В конце концов Зеленский подтвердил, что не будет назначать Федорова министром. Однако по словам президента, тот должен был "остаться в команде" и получить новую должность. Федоров, в свою очередь, от предложений новой работы отказался. Уже в качестве экс-министра он устроил резонансную встречу с журналистами, а под зданием театра Франко в Киеве (наиболее приближенная открытая локация к Офису президента, - ред.) уже собрался "картонный протест".

Пока Федоров делился своим видением текущей ситуации, люди на площади Франко потребовали вернуть его на должность и уволить главкома Александра Сырского.

Именно конфликт с Сырским, как уверял президент, и стал причиной увольнения Федорова. Уже экс-министр на брифинге подтвердил, что предлагал сменить главкома. А Сырский, в свою очередь, заявлял, что ни о каком конфликте не знает, а "его работа – война".

В конце концов, после нескольких консультаций Зеленский все же сменил главкома на Михаила Драпатого. А вот Федорова на должность министра обороны не вернул.

Хмара вместо Федорова

Когда стало ясно, что Федоров больше не будет министром обороны, на его место планировали назначить тогдашнего главу МВД Игоря Клименко. Однако он от этой должности отказался и получил кресло секретаря СНБО.

И пока парламент ушел на месячные каникулы – что, кстати, также возмутило митингующих на площади Франко – Зеленский выбрал новую кандидатуру в Минобороны. Им стал Евгений Хмара, который в то время был временным главой СБУ. Поскольку без Рады назначение министра невозможно, Хмара снова стал "временным главой", но уже в Минобороны.

На фоне продолжающихся "картонных протестов" у Зеленского было несколько встреч с Федоровым и он предлагал ему другие должности, в правительстве и не только. Но Федоров от альтернатив креслу министра обороны публично отказался.

Хмара в шаге от назначения

18 августа Рада вернулась с каникул, а уже на 19 августа было анонсировано голосование за назначение Хмары министром обороны. К вечеру, Зеленский действительно внес соответствующее представление.

Это решение принималось непросто. По данным источников РБК-Украина, в президентском окружении была идея вообще пока не возвращаться к кадровым вопросам, оставив Хмару (а также главу МИД Андрея Сибигу) в статусе исполняющих обязанности. Очевидное обоснование – чтобы лишний раз не привлекать общественное внимание к этой теме, тем более на фоне продолжающихся "картоночных протестов" и требований все же вернуть Федорова на должность.

Впрочем, на Банковой решили наконец формально закрыть эту кадровую историю. Тем более что голоса за назначение Хмары в сессионном зале должны найтись, прогнозируют собеседники РБК-Украина в Раде.

По словам одного из депутатов от "Слуги народа" – по той причине, что "больше некого назначать".

"К тому же, несмотря на то, что он служил в совершенно иной структуре, за время в статусе "и.о." он пытается очень быстро вникнуть в дела министерства. Хотя есть и те вопросы, с которыми ему предстоит разбираться", – уточнил собеседник.

По его словам, о Хмаре в целом хорошие отзывы как о специалисте и человеке.

"Его, возможно, одна из главных черт – порядочность. Ни от кого из СБУ никогда не звучало ни одного плохого слова о нем", – отметил источник.

Полный состав команды Хмары пока неизвестен, но собеседники в профильном комитете Рады считают, что кардинальных изменений он делать не будет и часть людей останется из предыдущей команды Михаила Федорова. Остальные информированные источники РБК-Украина ранее подтверждали эту информацию.

Следует отметить, что Хмара является военным, в то время как глава Минобороны, согласно законодательству, должен быть гражданским лицом. По данным источников РБК-Украина, решить этот вопрос планировались несколькими способами. Первый – внести изменения в закон и позволить военному возглавить ведомство во время действия военного положения. Второй, на котором, в конце концов, и остановились – Хмара будет уволено с военной службы.

Обновлено: Как сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, сегодня на встрече с фракцией Хмара подтвердил увольнение с военной службы. Процесс уже запущен и на момент голосования он уже будет гражданским лицом.