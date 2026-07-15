Федоров потеряет должность министра обороны, - нардепы

По словам нардепа от СН Ольги Василевской-Смаглюк, на должность министра обороны президент Украины Владимир Зеленский предложит Игоря Клименко.

Эту информацию также потверждает нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Кто такой Михаил Федоров

Михаил Федоров - один из ключевых создателей цифровых реформ в Украине и автор "Дії". Более шести лет он занимал должность вице-премьера и министра цифровой трансформации. Потом - возглавил Минобороны.

Родился 21 января 1991 года в городе Васильевка Запорожской области. Первый бизнес создал при обучении в Запорожском национальном университете. Впоследствии пытался развивать сеть образовательных центров и другие проекты, однако они не имели успеха.

В 2015 году, в возрасте 24 лет, основал собственное диджитал-агентство SMMSTUDIO. В 2019 году Федоров возглавил диджитал-направление предвыборных кампаний Владимира Зеленского и партии "Слуга народа". В июле того же года был избран в Верховную Раду, войдя в первую десятку партийного списка.

Однако народным депутатом фактически не работал: в первый день работы нового парламента он был назначен вице-премьер-министром и главой Минцифры.

В январе 2026 года Федоров был назначен на должность министра обороны. Через семь месяцев в Минобороны он успел запустить реформу ВСУ: новые контракты, повышение зарплат, запуск рекрутинга иностранцев. Также в процессе разработки находится реформа мобилизации и ТЦК.