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Федоров втратить посаду міністра оборони, - нардепи

20:08 15.07.2026 Ср
2 хв
Хто може зайняти крісло Федорова в Міноборони?
aimg Дмитро Левицький aimg Іван Носальський
Фото: Михайло Федоров, міністр оборони (Віталій Носач, РБК-Україна)

Михайло Федоров втратить посаду міністра оборони після відставки уряду Юлії Свириденко. На його місце розглядають іншого кандидата.

Як передає РБК-Україна, про це заявили нардепи Ольга Василевська-Смаглюк та Ярослав Железняк.

За словами нардепа від СН Ольги Василевської-Смаглюк, на посаду міністра оборони президент України Володимир Зеленський запропонує Ігоря Клименка.

Цю інформацію також підтверджує нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Хто такий Михайло Федоров

Михайло Федоров - один із ключових творців цифрових реформ в Україні та автор "Дії". Понад шість років він обіймав посаду віцепрем'єра та міністра цифрової трансформації. Потім - очолив Міноборони.

Народився 21 січня 1991 року в місті Василівка Запорізької області. Перший бізнес створив під час навчання у Запорізькому національному університеті. Згодом намагався розвивати мережу освітніх центрів та інші проєкти, проте вони не мали успіху.

У 2015 році, у віці 24 років, заснував власне діджитал-агентство SMMSTUDIO. У 2019 році Федоров очолив діджитал-напрямок передвиборчих кампаній Володимира Зеленського та партії "Слуга народу". У липні того ж року був обраний до Верховної Ради, увійшовши до першої десятки партійного списку.

Однак народним депутатом фактично не працював: у перший день роботи нового парламенту його було призначено віцепрем'єр-міністром та очільником Мінцифри.

У січні 2026 року Федорова призначили на посаду міністра оборони. За сім місяців в Міноборони він встиг запустити реформу ЗСУ: нові контракти, підвищення зарплат, запуск рекрутингу іноземців. Також у процесі розробки перебуває реформа мобілізації та ТЦК.

Перезавантаження Кабміну

На вихідних президент Зеленський оголосив про оновлення Кабміну. Чинна прем'єр Юлія Свириденко мала б відправитися послом в США, а очолити замість неї уряд має Сергій Корецький - чинний голова "Нафтогазу".

Однак, за даними джерел РБК-Україна, станом на ранок вівторка Свириденко ще не погодилася на нову дипломатичну посаду. Але заяву на відставку з посади прем'єра вона вже подала.

Як розповідало РБК-Україна, для такого перезавантаження Кабміну у Банкової було декілька причин. Одна з них - підготовка до майбутньої, імовірно, дуже складної зими.

Яким може бути новий уряд Корецького та хто з міністрів точно залишиться на посадах - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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