Свириденко еще не приняла предложение Зеленского о новой должности, - источники
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко еще не согласилась с предложением президента Украины Владимира Зеленского возглавить посольство Украины в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.
Что известно
По информации источника, президент Украины Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко стать Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах.
Впрочем, Свириденко это предложение пока не приняла.
Что известно об обновлении правительства
Напомним, решение обновить Кабинет Министров созрело у президента Владимира Зеленского не сразу - повлияло сразу несколько факторов.
Одним из них источники назвали ситуацию вокруг посла Украины в США Ольги Стефанишиной, которой Вашингтон хотел найти сильную замену.
Тем временем, голосование в Раде за нового премьера может состояться уже в четверг, 16 июля - такую дату предварительно согласовали на согласительном совете. Вероятным преемником Свириденко в должности главы правительства называют руководителя "Нафтогаза" Сергея Корецкого.
Как сообщало РБК-Украина, 13 июля Свириденко подала заявление об отставке в Верховную Раду.
А поскольку по процедуре весь состав правительства автоматически уходит в отставку вместе с премьером , источники РБК-Украина уже называют возможные кадровые изменения в нескольких министерствах.
Верховная Рада может проголосовать за отставку Свириденко уже 14 июля.