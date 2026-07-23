Федоров отказался от предложений Зеленского о новой должности

Михаил Федоров отказался от должности вице-премьера по военным инновациям, которую ему предложил президент Владимир Зеленский.
Об этом сказано в комментарии Федорова журналистам, сообщает РБК-Украина.
Федоров отметил, что в 2026 году его команда пришла в Минобороны с конкретным планом, как завершить войну. Речь о защите неба, остановке фронта и ударе по экономике врага.
В течение шести месяцев на посту он последовательно реализовывал такой план. И Украина впервые за последние годы начала перехватывать инициативу в войне. Федоров утверждает, что было создано окно возможностей, чтобы принудить Россию к миру.
"Я благодарен президенту за все предложенные варианты. Но сегодня в государстве только три должности, которые кроме военных на поле боя реально определяют ход войны, - президент, министр обороны и главнокомандующий ВСУ. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на другую должность, кроме должности министра обороны", - отметил он.
Он обратил внимание, что у других должностей нет таких полномочий, чтобы побороть коррупцию в закупках, завершить трансформацию армии, планировать и реализовывать новые операции против врага, а также искоренить культуру лжи и безответственности внутри системы.
Напомним, Михаил Федоров занимал должность министра обороны в правительстве Юлии Свириденко.
14 июля Верховная Рада отправила Кабмин Свириденко в отставку. Федоров, который возглавлял Минобороны всего полгода, потерял свою должность.
Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что основной причиной увольнения стал конфликт между Федоровым и тогда еще главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
На этом фоне в ряде городов Украины начались масштабные протесты против увольнения Федорова. Участники акций требуют, чтобы Михаила снова назначили главой Минобороны.
Федоров после увольнения рассказал, что Зеленский предлагал ему должность советника президента. Но бывший министр обороны отказался.
При этом сегодня, 23 июля, глава украинского государства отметил, что предложил Федорову стать вице-премьером по военным инновациям.