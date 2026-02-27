ua en ru
Пт, 27 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Федоров раскрыл "болевую точку" РФ: как экспорт нефти влияет на обстрелы Украины

Пятница 27 февраля 2026 11:38
UA EN RU
Федоров раскрыл "болевую точку" РФ: как экспорт нефти влияет на обстрелы Украины Фото: Михаил Федоров (facebook.com mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Россия увеличила экспорт сырой нефти для того, чтобы получить больше денег и покрыть дефицит бюджета из-за войны. Поэтому необходимо ограничивать ее нефтяную переработку и давить на "теневой флот".

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Украины Михаил Федоров заявил на встрече с журналистами, посвященной первому месяцу работы обновленной команды Минобороны.

Читайте также: Украине не хватает противобаллистических ракет: Федоров анонсировал шаги для усиления ПВО

"Команда Минобороны активно включается в экономическую войну. Задача - работать над блокированием российского "теневого флота". Взялись за это, как за системный проект, где есть большая ответственная команда и экспертиза", - сказал он.

Федоров отметил, что Минобороны будет активно работать над ограничением переработки нефти в РФ и над другими важными направлениями.

Министр добавил, что уже начато сотрудничество с украинскими и международными институтами, НПО и службами, чтобы объединить их вокруг общей цели.

Федоров раскрыл &quot;болевую точку&quot; РФ: как экспорт нефти влияет на обстрелы Украины

Фото: Михаил Федоров (инфографика РБК-Украина)

"Россия с конвейера сразу запускает по нам ракеты. Поэтому они увеличили экспорт сырой нефти - им нужен "кэш". У них растет дефицит бюджета. Поэтому нам нужно давить дальше, потому что мы подходим к болевой точке", - подчеркнул Федоров.

Санкции против РФ

Напомним, в начале февраля Еврокомиссия представила проект 20-го пакета санкций против России, который планировали принять до 24 февраля - годовщины полномасштабного вторжения.

Основной акцент новых ограничений направлен на энергетический и финансовый секторы РФ. В частности, предлагается ввести полный запрет на морские услуги для перевозки российской нефти, расширить перечень судов "теневого флота" до 640 и ограничить их обслуживание.

В то же время несколько стран ЕС выступают за смягчение отдельных положений пакета. В частности, дискуссии вызывают предложения по санкциям против иностранных портов и банков, которые, по версии Еврокомиссии, помогают России обходить нефтяные ограничения.

Согласно информации СМИ, беспокойство вызвали возможные санкции против стратегических портов в Грузии и Индонезии.

Кроме того, Италия и Испания, по данным источников, возражают против ограничений в отношении банка на Кубе, который является единственным финансовым учреждением на острове, работающим с иностранной валютой и обслуживающим дипломатов и граждан ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Михаил Федоров
Новости
Украина не может отбить, Россия захватить: Зеленский о том, почему не отдаст Донбасс
Украина не может отбить, Россия захватить: Зеленский о том, почему не отдаст Донбасс
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше