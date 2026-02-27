Федоров розкрив "больову точку" РФ: як експорт нафти впливає на обстріли України

Росія збільшила експорт сирої нафти для того, щоби отримати більше грошей і покрити дефіцит бюджету через війну. Тому необхідно обмежувати її нафтову переробку і тиснути на "тіньовий флот".

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр оборони України Михайло Федоров заявив на зустрічі з журналістами, присвяченій першому місяцю роботи оновленої команди Міноборони.

"Команда Міноборони активно включається в економічну війну. Завдання - працювати над блокування російського "тіньового флоту". Взялися за це, як за системний проєкт, де є велика відповідальна команда та експертиза", - сказав він.

Федоров зазначив, що Міноборони буде активно працювати над обмеженням переробки нафти у РФ та над іншими важливими напрямами.

Міністр додав, що вже розпочата співпраця з українськими й міжнародними інститутами, НГО та службами, щоб об’єднати їх навколо спільної цілі.

"Росія з конвеєра одразу запускає по нас ракети. Тому вони збільшили експорт сирої нафти - їм потрібен "кеш". У них зростає дефіцит бюджету. Тож нам потрібно тиснути далі, тому що ми підходимо до больової точки", - наголосив Федоров.