Федоров розкрив "больову точку" РФ: як експорт нафти впливає на обстріли України
Росія збільшила експорт сирої нафти для того, щоби отримати більше грошей і покрити дефіцит бюджету через війну. Тому необхідно обмежувати її нафтову переробку і тиснути на "тіньовий флот".
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони України Михайло Федоров заявив на зустрічі з журналістами, присвяченій першому місяцю роботи оновленої команди Міноборони.
"Команда Міноборони активно включається в економічну війну. Завдання - працювати над блокування російського "тіньового флоту". Взялися за це, як за системний проєкт, де є велика відповідальна команда та експертиза", - сказав він.
Федоров зазначив, що Міноборони буде активно працювати над обмеженням переробки нафти у РФ та над іншими важливими напрямами.
Міністр додав, що вже розпочата співпраця з українськими й міжнародними інститутами, НГО та службами, щоб об’єднати їх навколо спільної цілі.
"Росія з конвеєра одразу запускає по нас ракети. Тому вони збільшили експорт сирої нафти - їм потрібен "кеш". У них зростає дефіцит бюджету. Тож нам потрібно тиснути далі, тому що ми підходимо до больової точки", - наголосив Федоров.
Санкції проти РФ
Нагадаємо, на початку лютого Єврокомісія представила проєкт 20-го пакета санкцій проти Росії, який планували ухвалити до 24 лютого - річниці повномасштабного вторгнення.
Основний акцент нових обмежень спрямований на енергетичний і фінансовий сектори РФ. Зокрема, пропонується запровадити повну заборону на морські послуги для перевезення російської нафти, розширити перелік суден "тіньового флоту" до 640 та обмежити їхнє обслуговування.
Водночас кілька країн ЄС виступають за пом’якшення окремих положень пакета. Зокрема, дискусії викликають пропозиції щодо санкцій проти іноземних портів і банків, які, за версією Єврокомісії, допомагають Росії обходити нафтові обмеження.
Згідно з інформацією ЗМІ, занепокоєння викликали можливі санкції проти стратегічних портів у Грузії та Індонезії.
Крім того, Італія та Іспанія, за даними джерел, заперечують проти обмежень щодо банку на Кубі, який є єдиною фінансовою установою на острові, що працює з іноземною валютою та обслуговує дипломатів і громадян ЄС.