Федоров пообещал новые цифровые услуги для украинцев за границей
Минцифры работает над тем, чтобы услуги, связанные с
консульствами и нотариальными доверенностями, были оцифрованы и упрощены. Такая работа ведется совместно с МИД и Минюстом.
Об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр Михаил Федоров.
Он отметил, что пока не так много жизненных ситуаций, когда за границей украинцы могут использовать "Дію".
"Хотим начать внедрять элементы электронного нотариата для украинцев за рубежом. Наша логика в том, что не нужно усложнять и делать коммуникацию украинцев за рубежом с государственными органами более частой, чтобы была тесная связь", - заявил Федоров.
Министр считает, что надо наоборот создавать классный сервис для украинцев за рубежом, чтобы они видели, что государство развивается и хочет, чтобы эти люди вернулись.
"Отдельно мы открыли в Варшаве центр "Дія.Бізнес", чтобы привлекать украинцев там, учить, как вести бизнес онлайн, как открывать бизнес и вести его в Украине. Для того чтобы давать ценность, чтобы они видели, что мы заботимся о них, и хотели возвращаться", - добавляет Федоров.
Напомним, ранее Кабмин разрешил пользоваться документами из приложения госуслуг в других странах, а всего "Дію" признали 58 стран мира.
Добавим, также мы объясняли, в каких случаях можно выехать за границу с загранпаспортом в "Дія".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.