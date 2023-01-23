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Можно ли выехать за границу с загранпаспортом в "Дии": объяснение

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Понедельник 23 января 2023 14:06
Можно ли выехать за границу с загранпаспортом в "Дии": объяснение Фото: Пересечение границы с украинскими документами (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы во время действия военного положения могут выезжать за границу с заграничным паспортом и внутренним. При этом документ в приложении "Дия" пограничники примут в одном случае.

При каких условиях можно пересекать границу по документам в "Дии", TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

В ГПСУ объясняют, с какими документами можно выезжать из Украины во время правового режима военного положения:

  • с паспортом гражданина Украины для выезда за границу;
  • по внутреннему паспорту гражданина Украины – возможно для лиц (женщин, детей и инвалидов), которые эвакуируются из районов ведения боевых действий. Речь идет о ранее достигнутых договоренностях с сопредельными странами.
  • по загранпаспорту старого образца (не биометрический), если он действителен;
  • на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу, срок действия которого продлен.

В приложении "Дия" от Минцифры, где загружены электронные документы, в частности, загранпаспорт, отмечается, что в пределах Украины цифровой заграничный паспорт можно использовать наравне с внутренним паспортом. Внутри страны он имеет такую же юридическую силу, как и ID-карта.

Можно ли выехать за границу с загранпаспортом в &quot;Дии&quot;: объяснениеФото: Украинская граница (gettyimages.com)

"Пока путешествовать с электронным паспортом за границу вы не можете. Для этого нужно его признание за границей. Наша команда работает над тем, чтобы это произошло в ближайшем будущем", – уточняют в онлайн-сервисе государственных услуг.

При этом на сайте Госпогранслужбы отвечают на вопрос, можно ли вернуться в Украину по загранпаспорту, который загружен в мобильное приложение "Дия" или по свидетельству о рождении:

"В случае, когда гражданин Украины прибывает в украинский пункт пропуска без паспортных документов и при наличии свидетельства о рождении, въезд на территорию Украины будет осуществляться персонально по отдельному решению, которое будет приниматься по результатам углубленного контроля и проведения процедуры идентификации личности".

Напомним, мы писали, что можно ввозить в Украину без декларирования.

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документи Государственная пограничная служба
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