"Дия" для беженцев. Какие цифровые документы доступны украинцам за границей

В страны ЕС с начала войны эвакуировались несколько миллионов украинцев. С самого начала у наших граждан возникало немало проблем из-за отсутствия международных документов.

Сейчас у наших граждан есть возможность решить вопрос как с получением загранпаспортов без возвращения в Украину, так и воспользоваться электронными документами за границей, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today.

Где можно оформить загранпаспорт беженцам

Некоторые беженцы эвакуировались из опасных регионов, не имея даже "внутреннего" паспорта гражданина Украины. Значительное количество украинцев уехали в страны ЕС без загранпаспортов, необходимых для обучения, работы и поездок.

Теперь за границей не обязательно обращаться в консульство для оформления паспорта – и внутренний, и зарубежный паспорта могут оформить одновременно в открывшиеся за рубежом ГП "Документ". Для этого необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие гражданство и свидетельства о рождения.

Фото: Оформление паспорта в Польше (gettyimages.com)

Получить ID-карту или загранпаспорт можно в трех городах Польши:

Варшаве – Иерусалимская аллея, 179, торговый центр Blue City (онлайн-очередь);

Кракове – площадь Яна Новака-Езоранского, 31-154 (живая и онлайн-очередь);

Гданьске – Хелм. Торговый центр Cienista, 30, 80-046 (живая и онлайн-очередь).

Чтобы получить ID-карту или загранпаспорт, необходимо зарегистрироваться в электронную очередь. На запись online согласно пропускной способности центров отведено определенное количество талонов. Новые талоны появляются на странице в любое время.

Если не удается записаться заранее, каждый гражданин может обратиться в ближайший центр "Паспортный сервис" и зарегистрироваться в электронную очередь на получение необходимой услуги непосредственно в день обращения.

После регистрации человек получит талон в SMS-сообщении. Изготовление паспортов занимает 7-20 дней.

Фото: Изготовление новых паспортов занимает до 20 дней (gettyimages.com)

Признание украинских цифровых документов за границей

С августа заработала трансграничная передача персональных данных через сервисы "Действие" в 58 государствах. Граждане Украины могут использовать электронные отображения документов, передавать их электронные копии и иметь доступ с электронными документами к общественным услугам за границей.

В Польше украинцы могут получить цифровое видение на жительство Diia.pl в приложении mObywatel. Электронный документ можно использовать для подтверждения личности при пересечении границ в пределах ЕС, находиться в Шенгенской зоне 90 дней и получать другие услуги.

В ближайшее время планируется, что в приложение mObywatel можно будет загружать и украинское цифровое водительское удостоверение и техпаспорт.

Фото: За рубежом можно пользоваться цифровыми документами в "Действии" (коллаж РБК-Украина)

Помощь предпринимателям за границей через сервисы "Дия"

Украинцы могут использовать многофункциональную горячую линию Diia.Бизнес (онлайн), чтобы консультироваться по вопросам размещения, трудоустройства и открытия собственного бизнеса в Польше, Болгарии, Чехии, Словакии, Словении, Литве и Германии. Для других стран запросы рассматриваются индивидуально.

• 0800 333 183 (звонки по Украине бесплатные);

• +48 22266 2275 (международный номер, звонки тарифицируются согласно тарифам оператора);

• Через чат-бот.

Личные профессиональные консультации по ведению бизнеса на территории Польши можно получить в Варшаве в центре Diia.Бизнес. Там предоставляют:

• Профессиональные консультации украинцам, вынужденно находящихся в Польше.

• Консультирование малого и среднего бизнеса Украины по юридическим вопросам, бухгалтерскому учету, налогообложению, аудиту, подбору квалифицированных кадров и другим вопросам ведения предпринимательской деятельности на территории Польши.

Адрес центра: ул. Богатила, 12, Варшава.

Написать специалистам можно по почте: diia.business.warsaw@gmail.com.

Напомним, мы писали, будет ли новая волна беженцев из Украины в Европу.