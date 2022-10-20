"Дия" для беженцев. Какие цифровые документы доступны украинцам за границей
В страны ЕС с начала войны эвакуировались несколько миллионов украинцев. С самого начала у наших граждан возникало немало проблем из-за отсутствия международных документов.
Сейчас у наших граждан есть возможность решить вопрос как с получением загранпаспортов без возвращения в Украину, так и воспользоваться электронными документами за границей, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today.
Где можно оформить загранпаспорт беженцам
Некоторые беженцы эвакуировались из опасных регионов, не имея даже "внутреннего" паспорта гражданина Украины. Значительное количество украинцев уехали в страны ЕС без загранпаспортов, необходимых для обучения, работы и поездок.
Теперь за границей не обязательно обращаться в консульство для оформления паспорта – и внутренний, и зарубежный паспорта могут оформить одновременно в открывшиеся за рубежом ГП "Документ". Для этого необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие гражданство и свидетельства о рождения.
Фото: Оформление паспорта в Польше (gettyimages.com)
Получить ID-карту или загранпаспорт можно в трех городах Польши:
- Варшаве – Иерусалимская аллея, 179, торговый центр Blue City (онлайн-очередь);
- Кракове – площадь Яна Новака-Езоранского, 31-154 (живая и онлайн-очередь);
- Гданьске – Хелм. Торговый центр Cienista, 30, 80-046 (живая и онлайн-очередь).
Чтобы получить ID-карту или загранпаспорт, необходимо зарегистрироваться в электронную очередь. На запись online согласно пропускной способности центров отведено определенное количество талонов. Новые талоны появляются на странице в любое время.
Если не удается записаться заранее, каждый гражданин может обратиться в ближайший центр "Паспортный сервис" и зарегистрироваться в электронную очередь на получение необходимой услуги непосредственно в день обращения.
После регистрации человек получит талон в SMS-сообщении. Изготовление паспортов занимает 7-20 дней.
Фото: Изготовление новых паспортов занимает до 20 дней (gettyimages.com)
Признание украинских цифровых документов за границей
С августа заработала трансграничная передача персональных данных через сервисы "Действие" в 58 государствах. Граждане Украины могут использовать электронные отображения документов, передавать их электронные копии и иметь доступ с электронными документами к общественным услугам за границей.
В Польше украинцы могут получить цифровое видение на жительство Diia.pl в приложении mObywatel. Электронный документ можно использовать для подтверждения личности при пересечении границ в пределах ЕС, находиться в Шенгенской зоне 90 дней и получать другие услуги.
В ближайшее время планируется, что в приложение mObywatel можно будет загружать и украинское цифровое водительское удостоверение и техпаспорт.
Фото: За рубежом можно пользоваться цифровыми документами в "Действии" (коллаж РБК-Украина)
Помощь предпринимателям за границей через сервисы "Дия"
Украинцы могут использовать многофункциональную горячую линию Diia.Бизнес (онлайн), чтобы консультироваться по вопросам размещения, трудоустройства и открытия собственного бизнеса в Польше, Болгарии, Чехии, Словакии, Словении, Литве и Германии. Для других стран запросы рассматриваются индивидуально.
• 0800 333 183 (звонки по Украине бесплатные);
• +48 22266 2275 (международный номер, звонки тарифицируются согласно тарифам оператора);
• Через чат-бот.
Личные профессиональные консультации по ведению бизнеса на территории Польши можно получить в Варшаве в центре Diia.Бизнес. Там предоставляют:
• Профессиональные консультации украинцам, вынужденно находящихся в Польше.
• Консультирование малого и среднего бизнеса Украины по юридическим вопросам, бухгалтерскому учету, налогообложению, аудиту, подбору квалифицированных кадров и другим вопросам ведения предпринимательской деятельности на территории Польши.
Адрес центра: ул. Богатила, 12, Варшава.
Написать специалистам можно по почте: diia.business.warsaw@gmail.com.
Напомним, мы писали, будет ли новая волна беженцев из Украины в Европу.