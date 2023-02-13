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Федоров пообіцяв нові цифрові послуги для українців за кордоном

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Київ, Понеділок 13 лютого 2023 10:52
Федоров пообіцяв нові цифрові послуги для українців за кордоном Фото: Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Мінцифри працює над тим, аби послуги, які пов'язані з
консульствами та нотаріальними довіреностями, були оцифровані і спрощені. Така робота ведеться спільно з МЗС та Мін'юстом.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив міністр Михайло Федоров.

Він зазначив, наразі не так багато життєвих ситуацій, коли за кордоном українці можуть використовувати "Дію".

"Хочемо почати впроваджувати елементи електронного нотаріату для українців за кордоном. Наша логіка в тому, що не потрібно ускладнювати і робити комунікацію українців за кордоном з державними органами частішою, щоб був тісний зв'язок", - заявив Федоров.

Міністр вважає, треба навпаки створювати класний сервіс для українців за кордоном, щоб вони бачили, що держава розвивається і хоче, щоб ці люди повернулися.

"Окремо ми відкрили у Варшаві центр "Дія.Бізнес", щоб залучати українців там, навчати, як вести бізнес онлайн, як відкривати бізнес і вести його в Україні. Для того, щоб давати цінність, щоб вони бачили, що ми дбаємо про них, і хотіли повертатися", - додає Федоров.

Нагадаємо, раніше Кабмін дозволив користуватись документами з додатка держпослуг в інших країнах, а загалом "Дію" визнали 58 країн світу.

Додамо, також ми пояснювали, у яких випадках можна виїхати за кордон із закордонним паспортом у "Дії".

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