Федоров показал, как украинские FPV-дроны преодолевают РЭБ
Украина опробовала дроны от 20 команд-участников Brave1. В ходе испытаний проверялось, как БПЛА работают на 6-километровом участке активной работы средств РЕБ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Мы постоянно ищем решение для противодействия враждебному РЭБу, поэтому провели очередной полигон DEMO DAY. Организовали его вместе с заместителем Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, полковником Андреем Лебеденко", - сообщил Федоров.
Министр заметил, что Украина испытала дроны сразу от 20 команд-участников Brave1.
"РЕБостойкие дроны долетают до цели и выполняют боевые задания. Это очень важная для фронта технология, которая увеличит количество успешных поражений", - сказал он.
Федоров также объяснил, что враждебный РЭБ – это одна из главных проблем на фронте. Ведь они сажают украинские БПЛА и не дают им добраться до цели.
"Фронту нужны разные решения для борьбы с РЭБ, и РЕБоустойчивые дроны могут частично решить этот вопрос", - подчеркнул министр.
Производство оружия в Украине
Заметим, что за два с половиной года войны украинские специалисты сумели не только догнать Россию, но и технологически опередить противника.
Разведывательные и ударные дроны, "длинные" БПЛА, долетающие в 1000 километров, беспилотники, используемые для сбивания вражеских БПЛА, и, конечно, FPV-дроны - полностью изменили ход войны.
Теперь уже Украина диктует "технологическую моду" на поле боя, заставляя врага приспосабливаться, а производство дронов стало в стране по-настоящему массовым.
Напомним также, что в августе украинский президент Владимир Зеленский во время мероприятия ко Дню независимости даже сообщил, что Украина впервые применила новую ракету-дрон "Паляница". Президент конкретизировал, что это оружие украинского производства.
А в начале октября Зеленский рассказал, что Украина создала новую баллистическую ракету и уже прошла летные испытания.
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