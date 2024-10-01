Украинская баллистическая ракета успешно прошла летные испытания, - Зеленский

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на открытии второго Международного форума оборонных индустрий.

По его словам, ВСУ уже начали применять совершенно новый класс украинского оружия - дальнобойную ракету-дрон "Паляница". Также уже работают и другие виды дальнобойных дронов, а также морские дроны.

"Прошла успешно летные испытания наша новая баллистическая ракета. Продолжается успешное применение ракет "Нептун", производится до 20 артиллерийских систем "Богдан" ежемесячно", - рассказал Зеленский.

Что предшествовало

24 августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал о первом успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляница". А на следующий день он показал ее использование .

Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, одна ракета-дрон "Паляница" стоит менее 1 миллиона долларов. О том, что известно об украинском оружии – читайте в материале РБК-Украина.

Ранее в Министерстве по вопросам стратегических отраслей и промышленности сообщали, что у Украины есть возможности для производства более 3 млн беспилотников разных типов ежегодно.

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