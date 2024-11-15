Федоров показав, як українські FPV-дрони долають РЕБ
Україна випробувала дрони від 20 команд-учасників Brave1. Під час випробувань перевірялось, як БпЛА працюють на 6-кілометровій ділянці активної роботи засобів РЕБ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Ми постійно шукаємо рішення для протидії ворожому РЕБу, тому провели черговий полігон DEMO DAY. Організували його разом із заступником Головнокомандувача Збройних сил України, полковником Андрієм Лебеденком", - повідомив Федоров.
Міністр зауважив, що Україна випробувала дрони відразу від 20 команд-учасників Brave1. Під час чого перевірили, як БпЛА працюють на 6-кілометровій ділянці активної роботи засобів РЕБ.
"РЕБостійкі дрони долітають до цілі та виконують бойові завдання. Це дуже важлива для фронту технологія, яка збільшить кількість успішних уражень", - сказав він.
Федоров також пояснив, що ворожий РЕБ це одна з головних проблем на фронті. Адже вони саджають українські БпЛА, та не дають їм дістатися до цілі.
"Фронту потрібні різні рішення для боротьби з РЕБ, і РЕБостійкі дрони можуть частково розв'язати це питання", - підкреслив міністр.
Виробництво зброї в Україні
Зауважимо, що за два з половиною роки війни українські фахівці зуміли не лише наздогнати Росію, а й технологічно випередити противника.
Розвідувальні та ударні дрони, "довгі" БПЛА, які долітають за 1000 кілометрів, безпілотники, що використовуються для збиття ворожих БПЛА, й звісно FPV-дрони - повністю змінили хід війни.
Тепер уже Україна диктує "технологічну моду" на полі бою, змушуючи ворога пристосовуватися, а виробництво дронів стало в країні по-справжньому масовим.
Нагадаємо також, що у серпні український президент Володимир Зеленський під час заходу до Дня незалежності навіть повідомив, що Україна вперше застосувала нову ракету-дрон "Паляниця". Президент конкретизував, що це зброя українського виробництва.
А на початку жовтня Зеленський розповів, що Україна створила нову балістичну ракету і вона вже пройшла льотні випробування.
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