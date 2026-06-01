Не только наступление на Донбассе: источники РБК-Украина назвали возможные планы Путина

Кремль продолжает штурмовать Донецкую область, однако среди сценариев на ближайшие месяцы рассматривает и открытие нового направления наступления - на севере Украины, с территории Беларуси или Брянской области РФ.

Главной целью Москвы остается Краматорско-Константиновская агломерация, захват которой позволил бы Владимиру Путину заявить о полном контроле над Донецкой областью.

Сроки российское командование неоднократно переносило.

"Цели россиян на лето остаются неизменными - это полный захват Донецкой области, в частности Константиновки, Дружковки, Славянска и Краматорска. Сначала Путину обещали это до конца лета, но последние обещания у них снова как будто переносятся - уже до конца года. Одновременно с этим летом враг будет пытаться давить и в Запорожской, и в Харьковской, и в Сумской области", - рассказал один из собеседников издания.

Темпы российского продвижения замедляет рост потерь.

По словам министра обороны Михаила Федорова, в октябре армия РФ теряла 67 военных на квадратный километр захваченной территории, в апреле - уже 179.

Около 60-62% из этих потерь - безвозвратные.

Набор контрактников пока едва покрывает текущие потери оккупантов.

Поэтому Кремль может готовить новую волну мобилизации - ориентировочно еще на 100 тысяч человек, о чем сообщил президент Владимир Зеленский по результатам совещаний с военными и разведчиками.

В самой России уже фиксируют характерные сигналы: россиянам чаще присылают мобилизационные распоряжения, обязывающие в случае объявления новой волны явиться в военкомат без вручения дополнительной повестки.

По информации источников, новую мобилизацию Путин может использовать не для усиления имеющейся группировки на Донбассе, а для отдельной наступательной операции на севере Украины.

Рассматриваются три варианта:

совместные действия российских и белорусских войск с территории Беларуси;

наступление исключительно российских войск с территории Беларуси;

самостоятельный заход российских сил на Черниговщину с территории РФ.

Сейчас этот сценарий не является неизбежным. В то же время, по оценкам источников, для подготовки такого наступления российской армии понадобится не менее трех месяцев.