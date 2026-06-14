ua en ru
Вс, 14 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Федоров озвучил сроки отсрочки после службы в Украине

00:56 14.06.2026 Вс
2 мин
Каким образом будет рассчитана отсрочка для военных?
aimg Эдуард Ткач
Федоров озвучил сроки отсрочки после службы в Украине Фото: гарантированная отсрочка для всех - полгода (Gette Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Глава Минобороны Михаил Федоров заявил, что после завершения контракта украинские военные гарантированно будут получать отсрочку. Ее продолжительность будет зависеть не только от типа контракта, но и от предыдущего срока службы и участия в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра.

Федоров отметил, что один из принципов новой контрактной системы - это справедливый учет уже пройденного пути военного. То есть, чем длиннее служба - тем продолжительнее гарантированная отсрочка.

"Для различных типов контрактов будут действовать отдельные механизмы расчета отсрочки, которые учитывают боевой опыт и годы службы. Гарантированная для всех - полгода. Далее зависит от того, какой контракт вы заключили и как долго служили в армии", - говорится в сообщении.

Читайте также: Отсрочку в "Резерв+" сможет оформить еще одна категория украинцев

Для понимания ситуации Михаил Федоров привел пример, как будет рассчитываться продолжительность отсрочки.

В частности, если есть гражданский, который подписал пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев, и во время службы провел четыре месяца на боевых - он получает 12 месяцев отсрочки. В то же время вместе с гарантированной отсрочкой - продолжительность документа составит полтора года.

Если же такой контракт подписал действующий военный (в таком случае на 10 месяцев), и который в Силах обороны с 2021 года, тогда добавляется еще по 6 месяцев за год службы с 2022 года и по месяцу за год до 2022-го.

Таким образом, к 1,5 года добавляются еще два года и один месяц, и как результат, после завершения контракта военный будет иметь 3 года и 7 месяцев отсрочки.

"Наша задача - сделать систему военной службы прогнозируемой и справедливой. Те, кто дольше защищал страну, должны получать больше времени на восстановление после завершения службы", - подчеркнул Федоров.

Он добавил, что это касается и тех военных, которые дольше всего находятся в Силах обороны и провели больше всего времени на боевых. Для них до конца года начнется постепенное увольнение со службы.

Федоров озвучил сроки отсрочки после службы в Украине

Реформа армии Украины

Напомним, несколько дней назад в Украине анонсировали масштабную реформу армии. В частности, украинские пехотинцы будут получать самую высокую зарплату в мире, а также военным будут доступны три типа контрактов, после которых будет предоставляться отсрочка.

Также президент Владимир Зеленский недавно отметил, что в Украине есть ресурс, чтобы увеличить зарплаты военных до 30 тысяч в тылу и до 300 тысяч на передовой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Михаил Федоров Вооруженные силы Украины Война в Украине Отсрочка
Новости
Зарплаты военных вырастут до 460 тысяч гривен: кому и сколько будут платить
Зарплаты военных вырастут до 460 тысяч гривен: кому и сколько будут платить
Аналитика
"Быстрого завершения войны ожидать не стоит": интервью с Сергеем Притулой
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Быстрого завершения войны ожидать не стоит": интервью с Сергеем Притулой