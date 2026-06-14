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Федоров озвучив терміни відстрочки після служби в Україні

00:56 14.06.2026 Нд
2 хв
Яким чином буде розрахована відстрочка для військових?
aimg Едуард Ткач
Федоров озвучив терміни відстрочки після служби в Україні Фото: гарантована відстрочка для всіх - півроку (Gette Images)
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Глава Міноборони Михайло Федоров заявив, що після завершення контракту українські військові гарантовано будуть отримувати відстрочку. Її тривалість залежатиме не лише від типу контракту, але й від попереднього терміну служби та участі в бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра.

Федоров зазначив, що один із принципів нової контрактної системи - це справедливе врахування вже пройденого шляху військового. Тобто, чим довша служба - тим триваліша гарантована відстрочка.

"Для різних типів контрактів діятимуть окремі механізми розрахунку відстрочки, які враховують бойовий досвід та роки служби. Гарантована для всіх - пів року. Далі залежить від того, який контракт ви уклали та як довго служили у війську", - йдеться у повідомленні.

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Для розуміння ситуації Михайло Федоров навів приклад, як буде розраховуватись тривалість відстрочки.

Зокрема, якщо є цивільний, який підписав піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців, і під час служби провів чотири місяці на бойових - він отримує 12 місяців відстрочки. Водночас разом із гарантованою відстрочкою - тривалість документа становитиме півтора року.

Якщо ж такий контракт підписав чинний військовий (у такому разі на 10 місяців), і який у Силах оборони з 2021 року, тоді додається ще по 6 місяців за рік служби з 2022 року та по місяцю за рік до 2022-го.

Таким чином, до 1,5 року додаються ще два роки й один місяць, і як результат, після завершення контракту військовий матиме 3 роки і 7 місяців відстрочки.

"Наше завдання - зробити систему військової служби прогнозованою та справедливою. Ті, хто довше захищав країну, повинні отримувати більше часу на відновлення після завершення служби", - наголосив Федоров.

Він додав, що це стосується і тих військових, які найдовше перебувають у Силах оборони та провели найбільше часу на бойових. Для них до кінця року почнеться поступове звільнення зі служби.

Федоров озвучив терміни відстрочки після служби в Україні

Реформа армії України

Нагадаємо, кілька днів тому в Україні анонсували масштабну реформу армії. Зокрема, українські піхотинці отримуватимуть найвищу зарплату у світі, а також військових будуть доступні три типи контрактів, після яких надаватиметься відстрочка.

Також президент Володимир Зеленський нещодавно зазначив, що в Україні є ресурс, щоб збільшити зарплати військових до 30 тисяч у тилу та до 300 тисяч на передовій.

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Михайло Федоров Збройні сили України Війна в Україні Відстрочка
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