В США планируют на следующей неделе принять оборонный бюджет: там будут деньги для Украины

Сенат США планирует на следующей неделе принять закон об оборонном бюджете на 2026 финансовый год. В нем предусмотрены деньги для помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сенатора от Демократической партии США Криса Кунса во время Украинского завтрака на Давосе.

По его словам, на следующей неделе Конгресс США планирует принять законопроект об оборонных ассигнованиях относительно оборонных и разведывательных ассигнований. Этот документ среди прочего будет включать финансирование непосредственной помощи США Украине.

Сенатор не назвал точную сумму ассигнований, но отметил, что это "важный публичный сигнал" о поддержке Украины Соединенными Штатами - "сотни миллионов долларов".

Также Кунс добавил, что Конгрессу следует быть готовым оперативно ратифицировать сильные гарантии безопасности для Украины - как только будет имеющаяся договоренность о мирном соглашении для прекращения войны.