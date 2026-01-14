RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Федоров: 2 млн украинцев находятся в розыске, а еще - 200 тысяч - в СЗЧ

Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Сейчас в Министерстве обороны фиксируются убытки в размере 300 млрд гривен. А также большое количество СЗЧ и 2 миллионами украинцев, которые находятся в розыске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Михаила Федорова во время выступления в Верховной Раде.

Выступая в Верховной Раде перед голосованием за его назначение, Федоров подчеркнул, что намерен оценивать ситуацию реалистично, без популизма.

"Не хочу быть популистом, хочу быть реалистом. Министерство обороны попадает в мои руки с минус 300 миллиардов, 2 миллионами украинцев, которые находятся в розыске, и 200 тысячами - в СЗЧ", - заявил он.

Проблемы с СВЗ в Украине

Самовольное оставление воинской части или места службы без уважительных причин в боевых условиях предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В то же время для военных, совершивших такое нарушение впервые, закон оставляет возможность вернуться к службе в ВСУ.

Как ранее отмечало РБК-Украина, военные правонарушения, в частности СЗЧ и дезертирство, остаются серьезной проблемой в условиях войны. Издание также объясняло разницу между этими понятиями в отдельном материале.

 

Напомним, недавние изменения в законодательство позволили возвращать на службу бойцов, которые впервые самовольно оставили часть. Только в октябре суды приняли около сотни решений, которыми вместо заключения военным предоставили возможность восстановить службу.

В то же время глава Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что случаи СЗЧ негативно влияют на обороноспособность Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил ФедоровВойна в УкраинеМобилизация в Украине