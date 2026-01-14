Федоров: 2 млн украинцев находятся в розыске, а еще - 200 тысяч - в СЗЧ

Выступая в Верховной Раде перед голосованием за его назначение, Федоров подчеркнул, что намерен оценивать ситуацию реалистично, без популизма.

"Не хочу быть популистом, хочу быть реалистом. Министерство обороны попадает в мои руки с минус 300 миллиардов, 2 миллионами украинцев, которые находятся в розыске, и 200 тысячами - в СЗЧ", - заявил он.

Проблемы с СВЗ в Украине

Самовольное оставление воинской части или места службы без уважительных причин в боевых условиях предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В то же время для военных, совершивших такое нарушение впервые, закон оставляет возможность вернуться к службе в ВСУ.

Как ранее отмечало РБК-Украина, военные правонарушения, в частности СЗЧ и дезертирство, остаются серьезной проблемой в условиях войны. Издание также объясняло разницу между этими понятиями в отдельном материале.