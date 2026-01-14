Федоров: 2 млн українців знаходяться в розшуку, а ще - 200 тисяч - в СЗЧ

Виступаючи у Верховній Раді перед голосуванням за його призначення, Федоров наголосив, що має намір оцінювати ситуацію реалістично, без популізму.

"Не хочу бути популістом, хочу бути реалістом. Міністерство оборони потрапляє в мої руки з мінус 300 мільярдів, 2 мільйонами українців, які перебувають у розшуку, і 200 тисячами - в СЗЧ", - заявив він.

Проблеми з СЧЗ в Україні

Самовільне залишення військової частини або місця служби без поважних причин у бойових умовах передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Водночас для військових, які вчинили таке порушення вперше, закон залишає можливість повернутися до служби в ЗСУ.

