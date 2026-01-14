UA

Федоров: 2 млн українців знаходяться в розшуку, а ще - 200 тисяч - в СЗЧ

Фото: Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Наразі у Міністерстві оборони фіксуються збитки у розмірі 300 млрд гривень. А також велика кількість СЗЧ та 2 мільйонами українців, які перебувають у розшуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Михайла Федорова під час виступу у Верховній Раді.

Виступаючи у Верховній Раді перед голосуванням за його призначення, Федоров наголосив, що має намір оцінювати ситуацію реалістично, без популізму.

"Не хочу бути популістом, хочу бути реалістом. Міністерство оборони потрапляє в мої руки з мінус 300 мільярдів, 2 мільйонами українців, які перебувають у розшуку, і 200 тисячами - в СЗЧ", - заявив він.

Проблеми з СЧЗ в Україні

Самовільне залишення військової частини або місця служби без поважних причин у бойових умовах передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Водночас для військових, які вчинили таке порушення вперше, закон залишає можливість повернутися до служби в ЗСУ.

Як раніше зазначало РБК-Україна, військові правопорушення, зокрема СЗЧ і дезертирство, залишаються серйозною проблемою в умовах війни. Видання також пояснювало різницю між цими поняттями в окремому матеріалі.

Нагадаємо, нещодавні зміни до законодавства дозволили повертати на службу бійців, які вперше самовільно залишили частину. Лише у жовтні суди ухвалили близько сотні рішень, якими замість ув’язнення військовим надали можливість відновити службу.

Водночас очільник Офісу президента Кирило Буданов наголосив, що випадки СЗЧ негативно впливають на обороноздатність України.

