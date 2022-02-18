Meta Цукерберга вибула з десятки найдорожчих компаній у світі
Фото: Meta Цукерберга вибула з десятки найдорожчих компаній у світі (Getty Images)
Капіталізація Meta, яка належить Марку Цукербергу стрімко впала за останній рік. Корпорація вилетіла з десятки найдорожчих компаній у світі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Ще в червні 2021 року, капіталізація Meta становила 1 трлн доларів. Втім, станом на 17 лютого - ринкова вартість компанії становить 565 млрд доларів. Лише за останні пів року Meta втратила 513 млрд.
Згідно з оновленими даними, сьогодні найдорожчою компанією є Apple - 2,9 трлн доларів.
Хто ще очолює список найдорожчих компаній:
- Microsoft - 2,2 трлн доларів;
- Aramco - 2 трлн доларів;
- Alphabet - 1,8 трлн доларів;
- Amazon - 1,6 трлн доларів;
- Tesla - 905 млн доларів;
- Bershire Hathaway - 700,6 млн доларів;
- Nvidia - 613 млн доларів;
- TSMC - 600 млн доларів;
- Tencent - 569 млн доларів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Марк Цукерберг оновив цінності в Meta. Також нещодавно компанія відреагувала на заяву про домаганнях в метавсесвіті.