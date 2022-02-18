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Meta Цукерберга вибула з десятки найдорожчих компаній у світі

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П'ятниця 18 лютого 2022 15:25
Meta Цукерберга вибула з десятки найдорожчих компаній у світі Фото: Meta Цукерберга вибула з десятки найдорожчих компаній у світі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Капіталізація Meta, яка належить Марку Цукербергу стрімко впала за останній рік. Корпорація вилетіла з десятки найдорожчих компаній у світі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ще в червні 2021 року, капіталізація Meta становила 1 трлн доларів. Втім, станом на 17 лютого - ринкова вартість компанії становить 565 млрд доларів. Лише за останні пів року Meta втратила 513 млрд.

Згідно з оновленими даними, сьогодні найдорожчою компанією є Apple - 2,9 трлн доларів.

Хто ще очолює список найдорожчих компаній:

  • Microsoft - 2,2 трлн доларів;
  • Aramco - 2 трлн доларів;
  • Alphabet - 1,8 трлн доларів;
  • Amazon - 1,6 трлн доларів;
  • Tesla - 905 млн доларів;
  • Bershire Hathaway - 700,6 млн доларів;
  • Nvidia - 613 млн доларів;
  • TSMC - 600 млн доларів;
  • Tencent - 569 млн доларів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Марк Цукерберг оновив цінності в Meta. Також нещодавно компанія відреагувала на заяву про домаганнях в метавсесвіті.

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Марк Цукерберг
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