ru ua
Пт, 18 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Microsoft зобов'яже мати обліковий запис для налаштування Windows 11 Pro

Новость на русском →
П'ятниця 18 лютого 2022 12:44
Microsoft зобов'яже мати обліковий запис для налаштування Windows 11 Pro Фото: Microsoft зобов'яже мати обліковий запис для налаштування Windows 11 Pro (windows.unsplash.com)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Microsoft приступила до тестування нових функцій для операційної системи Windows 11. Втім, для їх налаштування потрібно мати обліковий запис.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ars Technica.

Компанія оновила роботу Диспетчера завдань, повернула деякі можливості з минулої операційної системи, поліпшила режим "не турбує", додала нові жести сенсорного екрана і багато чого іншого.

Одна зі змін все ж трохи засмутила фанатів продукції. Тепер Windows 11 вимагатиме обліковий запис. Microsoft вирішили відмовитися від можливості створення локального профілю. Для настройки основних функцій операційної системи так само знадобитися обліковий запис.

Оновлення не торкнеться тих, хто вже встиг налаштувати Windows або ж тих, хто використовує "Ім'я користувача" і "Пароль" для входу в систему.

Втім, коли саме Microsoft випустять оновлення для широкої публіки - невідомо, проте компанія обіцяє постійно вносити зміни в операційну систему.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як розробнику вдалося встановити Windows 11 на Android 13.

Також нещодавно Microsoft додала магазин додатків Android в нову операційну систему.

Читайте РБК-Україна в Google News
Microsoft Windows
NEWS
Загострення на Донбасі. Бойовики за добу 60 разів порушили "тишу", зранку знову стріляють
Загострення на Донбасі. Бойовики за добу 60 разів порушили "тишу", зранку знову стріляють
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі