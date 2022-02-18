В Україні запропонували заборонити TikTok. Соцмережу звинувачують у деградації

Про це пише РБК-Україна з посиланням на петиція .

На момент написання новини - петицію підписали 162 людини.

Відповідно до думки автора, соціальна мережа сприяє поширенню дезінформації і в цілому негативно впливає на дітей.

"Більшість дітей, якщо не всі, ніколи не перевіряють інформацію, побачену в соціальних платформах і сприймають її як правду першої інстанції, тому багато дезінформації потрапляє в голови дітей і іноді створює непотрібну паніку. Та й в цілому платформа сприяє деградації суспільства", - пише автор петиції Олександр Трачук.