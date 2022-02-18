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Новий підрозділ ФБР контролюватиме оборот криптовалюти

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П'ятниця 18 лютого 2022 16:10
Новий підрозділ ФБР контролюватиме оборот криптовалюти Фото: новий підрозділ ФБР контролюватиме оборот криптовалюти (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство юстиції США призначило прокурора з комп'ютерних злочинів главою нового підрозділу. Воно буде займатися аналізом блокчейна і конфіскацією віртуальних активів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначимо, що створення нового підрозділу відбулося після найбільшої в історії фінансової конфіскації віртуальних активів. Саме цей прокурор звинуватила подружню пару з Нью-Йорка у відмиванні біткоіну на суму більше ніж 4,5 млрд доларів.

Також регулятори США посилили контроль над криптоіндустрією після кібератак у 2020 році на мережу паливних трубопроводів Штатів і найбільшого у світі постачальника яловичини. Тоді ж хакери вимагали плату саме в біткоінах.

З того часу ФБР вдалося відстежити й повернути частину віртуальних активів.

"Новий підрозділ ФБР об'єднає експертів в області криптовалют в єдиний мозковий центр, який зможе проводити аналіз блокчейн-обладнання, вилучати віртуальні активи і навчати інших співробітників ФБР" - пояснила заступник генерального прокурора США Ліза Монако

Нагадаємо, РБК-Україна писало про хакера, який знайшов спосіб створювати нескінченне число кріптовалюти.

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ФБР криптоіндустрія
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