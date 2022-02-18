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У США визнали AliExpress піратським торговим майданчиком

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П'ятниця 18 лютого 2022 17:22
У США визнали AliExpress піратським торговим майданчиком Фото: у США визнали AliExpress піратським торговим майданчиком (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Офіс торгового представництва США (USTR) визнав AliExpress піратським ринком збуту. Також в список потрапив і месенджер WeChat.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Згідно із заявою USTR, на AliExpress спостерігається збільшення підроблених товарів, які видають за оригінал. Тим часом популярний китайський месенджер WeChat сприяє поширенню цих же товарів.

Своєю чергою представник МЗС КНР Ван Веньбін заявив, що відповідне рішення США є політизованим і закликав вибрати об'єктивну позицію щодо компаній Китаю, а також створити для них справедливі умови.

"Китай завжди приділяв велику увагу захисту прав інтелектуальної власності. Ми наполягаємо, щоб США припинили політизацію торгово-економічних питань", - заявив представник МЗС.

Тим часом в AliExpress заявили, що знають про проблеми захисту інтелектуальної власності, проте готові співпрацювати, щоб вирішити всі проблеми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Італії група борців з піратством створила унікальний додаток, який буде розпізнавати підроблені NFT.

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