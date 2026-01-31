Файлы Эпштейна: Маск утверждает, что отказывался посещать остров сексуального преступника

Миллиардер Илон Маск заявил, что несколько раз отклонял приглашение Джеффри Эпштейна посетить его остров и ряд других предложений сексуального преступника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Вчера Минюст США выложил в открытый доступ новую партию документов по делу Эпштейна. В них всплыла переписка с Маском о возможной поездке на частный остров скандального миллиардера.
Речь идет о переписке 2012 года. То есть в период, когда Эпштейн уже был осужден за вовлечение несовершеннолетних в проституцию и отбыл часть наказания. При этом неясно, была ли в итоге поездка.
Сам Маск у себя в Х написал, что "прекрасно понимал, что некоторые электронные письма" с Джеффри Эпштейном могут быть неверно истолкованы и использованы для очернения его имени.
"Никто не добивался обнародования документов Эпштейна так упорно, как я, и я рад, что это наконец-то произошло", - заявил Маск.
Он также утверждает, что практически не переписывался с Эпштейном и ранее отклонял приглашение посетить его остров или полететь на "Лолита-экспрессе" (это неофициальное название частного самолета Эпштейна).
Также Маск добавил, что ему важнее, чтобы США привлекли к ответственности "тех, кто совершил тяжкие преступления вместе с Эпштейном".
Напомним, 10 декабря 2025 года суд в США принял решение о том, чтобы разрешить публикацию материалов расследования дела Джеффри Эпштейна.
Уже 19 числа того же года Минюст начал публиковать новый большой массив файлов, где на фото с преступником были запечатлены Майкл Джексон, Дональд Трамп, Билл Клинтон и другие. Как ожидается, эти материалы раскроют связи Эпштейна в политике, финансах и СМИ.
Сам ныне президент США Дональд не является фигурантом уголовных дел. По его словам, он разорвал контакты с Эпштейном еще задолго до его ареста.
Стоит отметить, что вчера 30 января Минюст США опубликовал еще более 3 млн страниц материалов. В них были упоминания об "оргийных вечеринках" с участием Трампа.