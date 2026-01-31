UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Файли Епштейна: Маск стверджує, що відмовлявся відвідувати острів сексуального злочинця

Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Мільярдер Ілон Маск заявив, що кілька разів відхиляв запрошення Джеффрі Епштейна відвідати його острів і низку інших пропозицій сексуального злочинця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Учора Мін'юст США виклав у відкритий доступ нову партію документів у справі Епштейна. У них спливло листування з Маском про можливу поїздку на приватний острів скандального мільярдера.

Йдеться про листування 2012 року. Тобто в період, коли Епштейн уже був засуджений за втягнення неповнолітніх у проституцію і відбув частину покарання. При цьому незрозуміло, чи була в підсумку поїздка.

Сам Маск у себе в Х написав, що "прекрасно розумів, що деякі електронні листи" з Джеффрі Епштейном можуть бути неправильно витлумачені та використані для очорнення його імені.

"Ніхто не домагався оприлюднення документів Епштейна так наполегливо, як я, і я радий, що це нарешті сталося", - заявив Маск.

Він також стверджує, що практично не листувався з Епштейном і раніше відхиляв запрошення відвідати його острів або полетіти на "Лоліта-експресі" (це неофіційна назва приватного літака Епштейна).

Також Маск додав, що йому важливіше, щоб США притягнули до відповідальності "тих, хто скоїв тяжкі злочини разом з Епштейном".

Що передувало

Нагадаємо, 10 грудня 2025 року суд у США ухвалив рішення про те, щоб дозволити публікацію матеріалів розслідування справи Джеффрі Епштейна.

Уже 19 числа того ж року Мін'юст почав публікувати новий великий масив файлів, де на фото зі злочинцем були зображені Майкл Джексон, Дональд Трамп, Білл Клінтон та інші. Як очікується, ці матеріали розкриють зв'язки Епштейна в політиці, фінансах і ЗМІ.

Сам нині президент США Дональд не є фігурантом кримінальних справ. За його словами, він розірвав контакти з Епштейном ще задовго до його арешту.

Варто зазначити, що вчора 30 січня Мін'юст США опублікував ще понад 3 млн сторінок матеріалів. У них були згадки про "оргійні вечірки" за участю Трампа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиІлон Маск