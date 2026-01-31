ua en ru
Файлы Эпштейна: Маск утверждает, что отказывался посещать остров сексуального преступника

Суббота 31 января 2026 16:55
Файлы Эпштейна: Маск утверждает, что отказывался посещать остров сексуального преступника Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Миллиардер Илон Маск заявил, что несколько раз отклонял приглашение Джеффри Эпштейна посетить его остров и ряд других предложений сексуального преступника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Вчера Минюст США выложил в открытый доступ новую партию документов по делу Эпштейна. В них всплыла переписка с Маском о возможной поездке на частный остров скандального миллиардера.

Речь идет о переписке 2012 года. То есть в период, когда Эпштейн уже был осужден за вовлечение несовершеннолетних в проституцию и отбыл часть наказания. При этом неясно, была ли в итоге поездка.

Сам Маск у себя в Х написал, что "прекрасно понимал, что некоторые электронные письма" с Джеффри Эпштейном могут быть неверно истолкованы и использованы для очернения его имени.

"Никто не добивался обнародования документов Эпштейна так упорно, как я, и я рад, что это наконец-то произошло", - заявил Маск.

Он также утверждает, что практически не переписывался с Эпштейном и ранее отклонял приглашение посетить его остров или полететь на "Лолита-экспрессе" (это неофициальное название частного самолета Эпштейна).

Также Маск добавил, что ему важнее, чтобы США привлекли к ответственности "тех, кто совершил тяжкие преступления вместе с Эпштейном".

Что предшествовало

Напомним, 10 декабря 2025 года суд в США принял решение о том, чтобы разрешить публикацию материалов расследования дела Джеффри Эпштейна.

Уже 19 числа того же года Минюст начал публиковать новый большой массив файлов, где на фото с преступником были запечатлены Майкл Джексон, Дональд Трамп, Билл Клинтон и другие. Как ожидается, эти материалы раскроют связи Эпштейна в политике, финансах и СМИ.

Сам ныне президент США Дональд не является фигурантом уголовных дел. По его словам, он разорвал контакты с Эпштейном еще задолго до его ареста.

Стоит отметить, что вчера 30 января Минюст США опубликовал еще более 3 млн страниц материалов. В них были упоминания об "оргийных вечеринках" с участием Трампа.

