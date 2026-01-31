ua en ru
Сб, 31 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Файли Епштейна: Маск стверджує, що відмовлявся відвідувати острів сексуального злочинця

Субота 31 січня 2026 16:55
UA EN RU
Файли Епштейна: Маск стверджує, що відмовлявся відвідувати острів сексуального злочинця Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Мільярдер Ілон Маск заявив, що кілька разів відхиляв запрошення Джеффрі Епштейна відвідати його острів і низку інших пропозицій сексуального злочинця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Учора Мін'юст США виклав у відкритий доступ нову партію документів у справі Епштейна. У них спливло листування з Маском про можливу поїздку на приватний острів скандального мільярдера.

Йдеться про листування 2012 року. Тобто в період, коли Епштейн уже був засуджений за втягнення неповнолітніх у проституцію і відбув частину покарання. При цьому незрозуміло, чи була в підсумку поїздка.

Сам Маск у себе в Х написав, що "прекрасно розумів, що деякі електронні листи" з Джеффрі Епштейном можуть бути неправильно витлумачені та використані для очорнення його імені.

"Ніхто не домагався оприлюднення документів Епштейна так наполегливо, як я, і я радий, що це нарешті сталося", - заявив Маск.

Він також стверджує, що практично не листувався з Епштейном і раніше відхиляв запрошення відвідати його острів або полетіти на "Лоліта-експресі" (це неофіційна назва приватного літака Епштейна).

Також Маск додав, що йому важливіше, щоб США притягнули до відповідальності "тих, хто скоїв тяжкі злочини разом з Епштейном".

Що передувало

Нагадаємо, 10 грудня 2025 року суд у США ухвалив рішення про те, щоб дозволити публікацію матеріалів розслідування справи Джеффрі Епштейна.

Уже 19 числа того ж року Мін'юст почав публікувати новий великий масив файлів, де на фото зі злочинцем були зображені Майкл Джексон, Дональд Трамп, Білл Клінтон та інші. Як очікується, ці матеріали розкриють зв'язки Епштейна в політиці, фінансах і ЗМІ.

Сам нині президент США Дональд не є фігурантом кримінальних справ. За його словами, він розірвав контакти з Епштейном ще задовго до його арешту.

Варто зазначити, що вчора 30 січня Мін'юст США опублікував ще понад 3 млн сторінок матеріалів. У них були згадки про "оргійні вечірки" за участю Трампа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ілон Маск
Новини
"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"
"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві