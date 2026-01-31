Файли Епштейна: Маск стверджує, що відмовлявся відвідувати острів сексуального злочинця
Мільярдер Ілон Маск заявив, що кілька разів відхиляв запрошення Джеффрі Епштейна відвідати його острів і низку інших пропозицій сексуального злочинця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Учора Мін'юст США виклав у відкритий доступ нову партію документів у справі Епштейна. У них спливло листування з Маском про можливу поїздку на приватний острів скандального мільярдера.
Йдеться про листування 2012 року. Тобто в період, коли Епштейн уже був засуджений за втягнення неповнолітніх у проституцію і відбув частину покарання. При цьому незрозуміло, чи була в підсумку поїздка.
Сам Маск у себе в Х написав, що "прекрасно розумів, що деякі електронні листи" з Джеффрі Епштейном можуть бути неправильно витлумачені та використані для очорнення його імені.
"Ніхто не домагався оприлюднення документів Епштейна так наполегливо, як я, і я радий, що це нарешті сталося", - заявив Маск.
Він також стверджує, що практично не листувався з Епштейном і раніше відхиляв запрошення відвідати його острів або полетіти на "Лоліта-експресі" (це неофіційна назва приватного літака Епштейна).
Також Маск додав, що йому важливіше, щоб США притягнули до відповідальності "тих, хто скоїв тяжкі злочини разом з Епштейном".
Що передувало
Нагадаємо, 10 грудня 2025 року суд у США ухвалив рішення про те, щоб дозволити публікацію матеріалів розслідування справи Джеффрі Епштейна.
Уже 19 числа того ж року Мін'юст почав публікувати новий великий масив файлів, де на фото зі злочинцем були зображені Майкл Джексон, Дональд Трамп, Білл Клінтон та інші. Як очікується, ці матеріали розкриють зв'язки Епштейна в політиці, фінансах і ЗМІ.
Сам нині президент США Дональд не є фігурантом кримінальних справ. За його словами, він розірвав контакти з Епштейном ще задовго до його арешту.
Варто зазначити, що вчора 30 січня Мін'юст США опублікував ще понад 3 млн сторінок матеріалів. У них були згадки про "оргійні вечірки" за участю Трампа.