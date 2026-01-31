Файли Епштейна: Маск стверджує, що відмовлявся відвідувати острів сексуального злочинця

Мільярдер Ілон Маск заявив, що кілька разів відхиляв запрошення Джеффрі Епштейна відвідати його острів і низку інших пропозицій сексуального злочинця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Учора Мін'юст США виклав у відкритий доступ нову партію документів у справі Епштейна. У них спливло листування з Маском про можливу поїздку на приватний острів скандального мільярдера.

Йдеться про листування 2012 року. Тобто в період, коли Епштейн уже був засуджений за втягнення неповнолітніх у проституцію і відбув частину покарання. При цьому незрозуміло, чи була в підсумку поїздка.

Сам Маск у себе в Х написав, що "прекрасно розумів, що деякі електронні листи" з Джеффрі Епштейном можуть бути неправильно витлумачені та використані для очорнення його імені.

"Ніхто не домагався оприлюднення документів Епштейна так наполегливо, як я, і я радий, що це нарешті сталося", - заявив Маск.

Він також стверджує, що практично не листувався з Епштейном і раніше відхиляв запрошення відвідати його острів або полетіти на "Лоліта-експресі" (це неофіційна назва приватного літака Епштейна).

Також Маск додав, що йому важливіше, щоб США притягнули до відповідальності "тих, хто скоїв тяжкі злочини разом з Епштейном".