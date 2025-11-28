"Фатальное сочетание": Туск о политическом кризисе в Украине и хаосе в переговорах

Ермак уходит в отставку

Напомним, в политический кризис в Украине начался из-за коррупционного скандала. НАБУ разоблачило схему, в рамках которой от контрагентов "Энергоатома" требовали откаты.

Верховная Рада уволила министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук. Они фигурировали на записях разговоров членов преступной группировки.

Также о подозрении сообщили бывшему вице-премьеру национального единства Алексею Чернышову. По версии следствия, он посещал офис, где участники преступной группировки отмывали деньги.

На записях, которые обнародовали НАБУ, также мог фигурировать руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Сегодня, 28 ноября, правоохранители провели обыски у него дома.

После этого Ермак подал в отставку. Президент Владимир Зеленский уже подписал указ о его увольнении.

Такая ситуация в Украине складывается в то время, когда идет активное обсуждение американского мирного плана. Уже на этих выходных Киев посетит министр армии США Дэн Дрисколл.