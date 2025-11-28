"Фатальне поєднання": Туск про політичну кризу в Україні та хаос у переговорах

Єрмак іде у відставку

Нагадаємо, політична криза в Україні почалася через корупційний скандал. НАБУ викрило схему, в рамках якої від контрагентів "Енергоатому" вимагали відкати.

Верховна Рада звільнила міністра юстиції Германа Галущенка і міністра енергетики Світлану Гринчук. Вони фігурували на записах розмов членів злочинного угруповання.

Також про підозру повідомили колишньому віцепрем'єру національної єдності Олексію Чернишову. За версією слідства, він відвідував офіс, де учасники злочинного угруповання відмивали гроші.

На записах, які оприлюднили НАБУ, також міг фігурувати керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Сьогодні, 28 листопада, правоохоронці провели обшуки в нього вдома.

Після цього Єрмак подав у відставку. Президент Володимир Зеленський уже підписав указ про його звільнення.

Така ситуація в Україні складається в той час, коли триває активне обговорення американського мирного плану. Уже цими вихідними Київ відвідає міністр армії США Ден Дрісколл.