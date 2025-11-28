UA

"Фатальне поєднання": Туск про політичну кризу в Україні та хаос у переговорах

Фото: Дональд Туск, прем'єр Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр Польщі Дональд Туск прокоментував політичну кризу в Україні під час хаосу в мирних переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу польського уряду в соцмережі X.

"Орбан (прем'єр Угорщини Віктор Орбан - ред.) відвідує Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.), Навроцький (президент Польщі Кароль Навроцький - ред.) - Орбана. Хаос у переговорах за планом Віткоффа (спецпредставника президента США Стіва Віткоффа - ред.) і політична криза в Києві. Фатальне поєднання", - написав прем'єр Польщі.

Єрмак іде у відставку

Нагадаємо, політична криза в Україні почалася через корупційний скандал. НАБУ викрило схему, в рамках якої від контрагентів "Енергоатому" вимагали відкати.

Верховна Рада звільнила міністра юстиції Германа Галущенка і міністра енергетики Світлану Гринчук. Вони фігурували на записах розмов членів злочинного угруповання.

Також про підозру повідомили колишньому віцепрем'єру національної єдності Олексію Чернишову. За версією слідства, він відвідував офіс, де учасники злочинного угруповання відмивали гроші.

На записах, які оприлюднили НАБУ, також міг фігурувати керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Сьогодні, 28 листопада, правоохоронці провели обшуки в нього вдома.

Після цього Єрмак подав у відставку. Президент Володимир Зеленський уже підписав указ про його звільнення.

Така ситуація в Україні складається в той час, коли триває активне обговорення американського мирного плану. Уже цими вихідними Київ відвідає міністр армії США Ден Дрісколл.

