Роковая примета или случайность? Почему перед войной упал крест с Софийского собора

"В этом вопросе я прагматик, потому что понимаю, почему так произошло. В 50-х годах ХХ века эти все кресты изготовили, не соблюдая технологию - черный металл покрыли медью, которая со временем его разъела. Мы не успели заменить кресты", - сказала Куковальская.

Вместо упавшего креста был временно установлен другой с Теплой Софии (бывшая трапезная, - Ред.), который стилистически отличался. По времени получилось так, что как только его установили, сразу оккупанты начали отходить от Киева и с Черниговской области.

"Сегодня продолжается реставрация и восстановление всех крестов Софийского собора за счет меценатов, в частности центрального - при содействии мэрии Лиссабона", - сказала гендиректор заповедника.