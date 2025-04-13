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Где мощи Ярослава Мудрого и почему их хочет Россия: ответ из Софии Киевской

Воскресенье 13 апреля 2025 15:35
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Где мощи Ярослава Мудрого и почему их хочет Россия: ответ из Софии Киевской Фото: бюст Ярослава Мудрого в Софии Киевской (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Михаил Шилин, Василина Копытко

Мощи древнего киевского князя Ярослава Мудрого могут находиться в США, но россияне не оставляют попыток завладеть ими. Это им нужно для подтверждения своей истории.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала генеральный директор заповедника "София Киевская" Неля Куковальская.

"В 2017 году я поехала в Америку с видеооператором, и тот все снял: Герец (Михаил Герец, староста общины церкви, - ред.) четко рассказал, как переносили мощи и икону в церковь, где они и хранились. Этому есть доказательства", - рассказала Куковальская.

Она также отметила, что в 2023 году президент Владимир Зеленский сказал, что пообещала отдать Украине икону Николая Мокрого. По ее словам, на вопрос могут ли передать и мощи, музейщикам ответили: "шаг за шагом".

Как россияне "охотятся" за мощами Ярослава Мудрого

Мощи Ярослава Мудрого давно не дают покоя россиянам, - это им крайне нужно для присвоения историй.

"Россияне хотели выкупить мощи Ярослава Мудрого за 2 миллиона долларов, потому что им надо материальную основу для подтверждения "своей истории", почему Владимир Креститель стоит у кремлевской стены. Это же ни в какие каноны исторически не вписывается. Ведь место и Владимира, и Ярослава здесь, в Киеве, столице Руси-Украины", - рассказывает Куковальская.

Гендиректор "Софии" считает, что надо возвращать своих героев, святых, историю, поскольку на этом стоит Украина, базируются национальное сознание и идентичность.

Саркофаг Ярослава Мудрого

В 2009 году в национальном заповеднике "София Киевская" был вскрыт саркофаг Ярослава Мудрого. Ученые из Украины, Швеции, Великобритании и США тогда заявили о намерении воссоздать внешность киевского князя с помощью современных методов компьютерной графики и определить год захоронения.

Рядом с останками князя был обнаружен мужской череп и части женского скелета. По словам Нели Куковальской, шведские ученые уверены, что там лежит их принцесса Ингерда, которая была женой Ярослава Мудрого.

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