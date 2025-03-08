В Киеве на куполе одного из храмов Лавры частично завалился крест, его демонтировали

В Киеве частично завалился крест на одном из храмов Киево-Печерской лавры. Его демонтировали спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"8 марта в 13:05 поступило сообщение о необходимости помощи в переулке Лаврском. Прибыв на место, спасатели установили, что на куполе одного из храмов частично завалился крест", - рассказали в ГСЧС.

На фотографиях, которые опубликовала ГСЧС, можно определить, что речь идет о Церкви Всех Святых над Экономическими воротами. Это храм в составе Киево-Печерской лавры.

"Для безопасного демонтажа конструкции спасатели использовали автоколенчатый подъемник. Они поднялись к кресту, осторожно срезали провод и безопасно спустили его на землю", - отметили в ГСЧС.

