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В Киеве на куполе одного из храмов Лавры частично завалился крест, его демонтировали

Киев, Суббота 08 марта 2025 18:03
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В Киеве на куполе одного из храмов Лавры частично завалился крест, его демонтировали Фото: в Киеве завалился крест на одной из церквей Лавры (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве частично завалился крест на одном из храмов Киево-Печерской лавры. Его демонтировали спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"8 марта в 13:05 поступило сообщение о необходимости помощи в переулке Лаврском. Прибыв на место, спасатели установили, что на куполе одного из храмов частично завалился крест", - рассказали в ГСЧС.

На фотографиях, которые опубликовала ГСЧС, можно определить, что речь идет о Церкви Всех Святых над Экономическими воротами. Это храм в составе Киево-Печерской лавры.

"Для безопасного демонтажа конструкции спасатели использовали автоколенчатый подъемник. Они поднялись к кресту, осторожно срезали провод и безопасно спустили его на землю", - отметили в ГСЧС.

Напомним, в конце февраля в Кривом Роге в результате российского обстрела пострадал храм. Настоятель отметил, что одна из российских ракет попала прямо в здание храма. Он не подлежит восстановлению.

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Киев ГСЧС
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