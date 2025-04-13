Есть только одна книга. Куда "исчезла" легендарная библиотека Ярослава Мудрого
Пока неизвестно, где находится библиотека древнего киевского князя Ярослава Мудрого. Единственная оригинальная книга хранится в муниципальной библиотеке во Франции.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала генеральный директор заповедника "София Киевская" Неля Куковальская.
Согласно исследованиям, библиотека могла быть расположена на южных хорах возле лестничной башни в Софии Киевской. При библиотеке был также скрипторий, в котором переписывали книги и делали переводы.
"Предположений было много разных. Ко мне даже приходили ясновидящие, которые магическими вещами пытались выяснить, где может быть библиотека и рассказывали: то там, то там. Но пока все без результатов. Единственная книга, которая к нам вернулась - это факсимильная копия Реймского Евангелия, на котором присягала Анна Ярославовна, когда выходила замуж за французского короля Генриха I", - сказала Неля Куковальская, отвечая на вопрос о местонахождении библиотеки.
Сама книга хранилась в Реймской муниципальной библиотеке (Франция). Куковальская рассказала, что видела это Евангелие на выставке "Святая Русь", которую провела Москва в Лувре в 2008 или 2009 году.
По ее словам, тогда директор Лувра Анри Луаретт посоветовал показать миру, что Русь пошла из Киева, а не Москвы, и французы хотели часть украинской коллекции взять на выставку, но тогдашний министр культуры Василий Вовкун заявил, что "это неуместно".
"Мы не представили свою коллекцию. Я сама полетела на ту выставку, на нее миллионы людей со всего мира приезжали и видели, что "Русь началась с Москвы". Это ужасно", - резюмирует Неля Куковальская.
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Напомним, в 2023 году международная группа антропологов-студентов из проекта Ancestral Whispers с портретной точностью воссоздала внешность Ингигерды Олофсдоттер, также известной как Ирина или Анна. Это дочь шведского короля Олафа Шетконунга и вторая жена Ярослава Мудрого из династии Рюриковичей. Ее образ смогли реконструировать благодаря сохранившимся частям черепа.
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