Есть только одна книга. Куда "исчезла" легендарная библиотека Ярослава Мудрого

Согласно исследованиям, библиотека могла быть расположена на южных хорах возле лестничной башни в Софии Киевской. При библиотеке был также скрипторий, в котором переписывали книги и делали переводы.

"Предположений было много разных. Ко мне даже приходили ясновидящие, которые магическими вещами пытались выяснить, где может быть библиотека и рассказывали: то там, то там. Но пока все без результатов. Единственная книга, которая к нам вернулась - это факсимильная копия Реймского Евангелия, на котором присягала Анна Ярославовна, когда выходила замуж за французского короля Генриха I", - сказала Неля Куковальская, отвечая на вопрос о местонахождении библиотеки.

Сама книга хранилась в Реймской муниципальной библиотеке (Франция). Куковальская рассказала, что видела это Евангелие на выставке "Святая Русь", которую провела Москва в Лувре в 2008 или 2009 году.

По ее словам, тогда директор Лувра Анри Луаретт посоветовал показать миру, что Русь пошла из Киева, а не Москвы, и французы хотели часть украинской коллекции взять на выставку, но тогдашний министр культуры Василий Вовкун заявил, что "это неуместно".

"Мы не представили свою коллекцию. Я сама полетела на ту выставку, на нее миллионы людей со всего мира приезжали и видели, что "Русь началась с Москвы". Это ужасно", - резюмирует Неля Куковальская.